Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 박세미가 자신을 향한 외모 관련 댓글을 언급한 가운데, 남편 김준연이 아내를 향한 애정을 드러냈다.

17일 박세미의 유튜브 채널에는 '서울 30평 아파트 신혼집 다 공개합니다 (ft.남편)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 박세미의 남편 김준연은 아내의 실물을 칭찬하는 주변 사람들의 반응을 전했다. 그는 "결혼식장에 왔던 친구들도 그렇고 군대 동기들도 형수님 너무 예쁘다고 하더라. 실제로 보니까 실물이 훨씬 낫다고 했다"고 말했다.

Advertisement

이에 박세미는 "저 진짜 실물이 낫다"며 웃었다. 그러면서 "그런데 사람들이 '아줌마랑 아들이 만나네', '엄마랑 아들이네'라는 댓글을 달기도 했다"고 털어놨다.

이를 들은 김준연은 "말도 안 되는 소리다"라며 아내를 감쌌다. 이어 "오히려 우리 세미가 나의 자부심이 됐다"고 애정을 드러내 달달함을 자아냈다.

Advertisement

한편 박세미는 플로리스트 김준연과 지난달 18일 결혼했다. 김준연은 박세미보다 한 살 연하로, 배우 변우석을 닮은 외모로 화제를 모았다. 두 사람은 PT 트레이너의 소개로 만나 약 2년간 교제한 끝에 부부의 연을 맺었다.

Advertisement

jyn2011@sportschosun.com