Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 핑클 성유리가 코인 상장 청탁 관련 혐의에서 최종 무죄를 확정받은 남편 안성현의 SNS 활동 재개에 '좋아요'를 누르며 공개적으로 응원했다.

프로골퍼 안성현은 17일 자신이 운영하는 골프 아카데미 선수들의 우수한 성적을 소개하는 게시물을 게재했다. 그가 게시물을 올린 것은 2023년 3월 이후 약 3년 8개월 만이다.

개인적인 근황을 전한 것은 아니지만, 오랜 법적 공방 끝에 대법원에서 무죄가 확정된 직후 재개한 SNS 활동이라는 점에서 눈길을 끌었다. 아내 성유리 역시 해당 게시물에 '좋아요'를 누르며 남편을 공개적으로 응원했다.

Advertisement

성유리는 남편의 재판이 진행 중이던 2024년 1월 1일에도 자신의 계정을 통해 심경을 전한 바 있다. 당시 그는 "우리 가정이 겪고 있는 억울하고 힘든 일들에 대한 진실이 밝혀지길 간절히 기도한다"고 적었다. 남편을 둘러싼 의혹에 처음으로 입장을 밝히며 진실이 드러나기를 바랐던 성유리는 무죄 확정 후 올라온 남편의 게시물에도 반응을 보였다.

앞서 대법원 2부는 지난 12일 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기)과 배임수재 혐의로 재판에 넘겨진 안성현에게 무죄를 선고한 원심을 확정했다. 검찰의 상고가 기각되면서 안성현은 모든 혐의를 벗게 됐다.

Advertisement

안성현은 2021년 사업가 강종현 씨로부터 특정 가상자산을 빗썸에 상장해 달라는 청탁과 함께 현금 30억 원과 고가의 명품 시계 등을 받은 혐의로 기소됐다. 이와 별도로 상장 청탁금 명목으로 20억 원을 받아 가로챈 혐의도 받았다.

Advertisement

1심은 일부 금품 수수와 사기 혐의를 유죄로 판단해 안성현에게 징역 4년 6개월을 선고하고 법정구속했다. 그러나 항소심은 금품을 상장 청탁의 대가로 건넸다는 강 씨의 진술에 신빙성이 부족하고, 20억 원 사기 혐의 역시 기망 행위가 입증되지 않았다고 판단했다. 대법원도 항소심의 판단에 문제가 없다고 보고 무죄를 최종 확정했다.

Advertisement

한편 안성현과 성유리는 2017년 결혼해 슬하에 쌍둥이 딸을 두고 있다. 성유리는 남편이 재판받는 동안 연예 활동을 사실상 중단해 왔다.

최근에는 이효리, 옥주현, 이진과 함께 약 21년 만에 핑클 완전체 활동을 준비하고 있다. 이번 활동은 데뷔 30주년을 향해 약 2년간 이어지는 장기 프로젝트로 음악과 공연 등 다양한 프로젝트로 팬들과 만날 예정이다.