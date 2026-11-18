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[스포츠조선 조윤선 기자] 강재준이 5개월 만에 14kg 감량에 성공한 근황을 전했다.

17일 유튜브 채널 '멧돼지러너'에는 '14킬로 빼고 나니 뛸 때 가장 중요한 걸 알았다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 강재준은 "체중 감량을 83kg까지 했다"며 "너무나도 좋은 몸의 변화를 널리 알리고 싶다"고 말했다.

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그는 "러닝을 9km 하고 헬스장에 가서 30분 정도 근육 운동을 짧고 굵게 했다. 길게 하지 않고, 쉬는 시간 거의 없이 한다"며 "무게를 치지 않고 횟수를 많이 친다"고 설명했다.

무리하지 않는 선에서 주 2회 정도 근력 운동을 한다는 강재준은 "근력 운동 후에는 바로 단백질을 챙겨 먹는다"며 "아침 식사도 항상 단백질 위주로 한다"고 전했다.

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또 "일주일에 한 번은 치팅데이를 하는데 12월은 아마 치팅데이를 안 할 가능성이 있다. 몸무게가 생각보다 좀 남아서 그걸 보고 조절해야 할 거 같다"고 말했다.

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이어 "빨리 12월 31일이 돼서 77kg 아래로 내려갔으면 좋겠다. 그다음부터는 진짜 서서히 빼고 싶다"며 "지금은 약속을 지키기 위해서 약간 무리하면서 하고 있다"고 털어놨다.

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체중 감량 과정에서 수면의 중요성도 깨달았다고 밝혔다. 강재준은 "수면은 식단 다음이라고 생각했는데 요즘은 수면이 1등인 것 같다"며 "러닝 일정이 있는 날에는 무조건 푹 자야 한다는 걸 이번에 확실히 느꼈다"고 강조했다.

그러면서 "처음 시작했을 때 97kg이었는데 지금은 83kg이다. 14kg 빠졌는데 많이 빠지긴 했다"며 "1, 2kg 더 빼서 12월로 넘어가야 된다. 3kg 빠지면 12월에는 서서히 뺄 수도 있을 거 같다. 스스로가 최대한 최선 다해서 열심히 남은 기간 빼보도록 하겠다"고 각오를 밝혔다.

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앞서 강재준은 지난 6월 20kg 감량을 선언했다. 과거 77kg까지 감량했지만 요요로 체중이 101kg까지 늘었다는 그는 "올 연말까지 20kg 감량에 실패하면 유튜브 채널을 폭파하겠다"고 공약을 내걸었다.

강재준은 다이어트를 결심한 계기에 대해 "아내가 아들에게 낱말 카드 읽어주면서 '돼지 어디 있어?'라고 했더니 나를 가리켰다. 거기서 약간 충격을 받았다. 아빠가 돼지처럼 보이는구나 싶어서 살을 빼게 된 것도 있다"고 털어놨다.