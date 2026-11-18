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[스포츠조선 조윤선 기자] 조혜련이 흡연 사실을 들킨 후 아버지와 함께 담배를 피웠던 일을 떠올렸다.

17일 유튜브 채널 '롤링썬더'에는 '"일주일에 한 번씩 시댁 갔어요" 사랑받는 며느리 홍현희의 고부갈등 ZERO 비법! | 신여성 EP.38'이라는 제목으로 영상이 게재됐다.

이날 홍현희가 세상을 떠난 아버지와의 추억을 이야기하자 조혜련은 "나도 아빠와는 거의 대화를 하지 않았다"고 운을 뗐다.

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그는 "대학생이 된 후 연예인이 됐는데 사실 대학에 가면서 담배를 피우기 시작했다"며 "부모님 앞에서는 피우지 않았다"고 털어놨다.

이어 "그러다가 아버지와 함께 경상도에 있는 할머니 산소를 가게 됐다. 그런데 산을 오르는 게 너무 힘들어서 담배 생각이 났다"며 당시를 떠올렸다.

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조혜련은 "산에서 내려왔더니 아버지가 담배를 주시면서 '하나 피워라'라고 하시는 거다"라며 "'아버지, 나 담배 안 피워요'라고 부인했더니 아버지가 '냄새나더라. 피워라'라고 하시더라"고 전했다.

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결국 아버지 앞에서는 못 피우고 다른 곳에 가서 피우고 왔다는 그는 "아버지가 '다 피웠냐. 다 피웠으면 가자'라고 하시더라. 그게 아버지와 나의 추억이 됐다"고 회상했다.

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한편 조혜련은 여러 방송과 유튜브 채널을 통해 과거 흡연과 음주를 즐겼지만 현재는 10년째 금연과 금주를 이어가고 있다고 밝혔다.

그는 "기독교인이 되면서 술과 담배를 하지 않는다"며 "커피도 최대한 줄이고 있다. 나이도 있고 에너지를 좋은 데 써야 하기 때문"이라고 말했다.

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과거 술과 담배에 의지했던 이유에 대해서는 "그때는 그거라도 해야 살 수 있었다. 지금은 너무 좋아졌다"며 "몸에 좋지 않은 것과 옳지 않은 것은 하지 않는 게 좋은 것 같다. 이제는 분별할 수 있게 됐다"고 밝혔다.