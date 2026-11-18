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[스포츠조선 정유나 기자] 정현규가 넷플릭스 예능 '데블스 플랜: 데드 어게인' 촬영 중 공황 증상을 겪고 프로그램에서 하차했다.

17일 공개된 '데블스 플랜: 데드 어게인' 8회에서는 출연자들이 감옥 매치를 진행하던 중 정현규가 갑작스럽게 공황 증상을 호소하는 모습이 담겼다.

당시 상황을 지켜보던 존박은 정현규에게 다가가 "현규야 괜찮아? 잠깐 쉴까"라고 물었다. 정현규는 "공황이 있어서"라고 답한 뒤 자리에 주저앉았다.

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이후 제작진은 자막을 통해 정현규가 게임 도중 갑작스러운 공황 증상으로 현장 의료진의 조치를 받았다고 전했다. 이어 경기 복귀를 위해 여러 차례 노력했지만, 회복을 위해 충분한 휴식이 필요하다고 판단해 프로그램에서 하차하게 됐다고 설명했다.

정현규는 이후 인터뷰에서 과거 겪었던 정신적 어려움이 다시 떠올랐다고 털어놨다. 그는 "지난 시즌에 많이 미움받고 한동안 우울증과 공황장애를 앓았다"며 "극복했다고 생각했는데 막상 현장에 오니 같은 세트장에서 스스로에게 스트레스를 받았다"고 밝혔다.

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이어 "그게 점점 쌓이다가 감옥 매치 순간에 과거의 기억이 겹쳐지면서 폭발했던 것 같다"고 당시를 돌아봤다.

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출연을 결정하기까지 고민도 많았다고. 정현규는 "안 좋은 트라우마가 있더라도 게임하는 게 즐겁고 최선을 다하면 괜찮을 거라고 생각했다. 그런데 막상 해보니 괜찮지 않더라"고 말했다.

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그러면서도 "퇴소한 것에 후회는 없다. 제 상태가 그랬던 것이고, 그것도 저의 일부니까 받아들이려고 한다"며 "푹 쉬었고 지금은 건강한 모습으로 살고 있다"고 덧붙였다.

jyn2011@sportschosun.com