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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 NRG 노유민이 가슴통증으로 응급실을 찾았다.

노유민의 아내 이명천 씨는 17일 "잊을만 하면 한번씩 나를 놀라게 하는 우리 남편. 새벽에 갑자기 가슴 통증으로 응급실 실려가서 수액 맞으면서 이것저것 검사하는 동안 많이 나아져서 매장 출근도 하시고 식사도 잘 하시고 집에서 잘 쉬고 있다"고 밝혔다.

이어 "검사 결과는 월요일에 나온다는데 별 거 아니길…. 걱정해주신 분들 고맙다"며 사진을 게재했다. 공개된 사진에서 노유민은 응급실에서 수액을 맞으며 혈압을 재는 등 검사를 받고 있는 모습이다. 검정 마스크로 얼굴을 가리긴 했지만 창백한 안색과 고통스러운 표정이 상태가 심상치 않았음을 짐작하게 한다.

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노유민은 1997년 NRG로 데뷔, '할 수 있어' '비' '히트송' 등의 히트곡을 발표하며 사랑받았다. 그는 2011년 6세 연상의 아내 이씨와 결혼, 슬하에 두 딸을 두고 있다. 최근에는 카페 사업에 성공, 지난해 건물주가 됐다고 밝혀 화제를 모았다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com