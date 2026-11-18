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[스포츠조선 백지은 기자] 밴드 글렌체크 김준원이 활동 중단 위기에 놓였다.

김준원은 16일 자신의 계정에 "3년 넘게 글렌체크 업무를 맡아온 아내가 겪은 성희롱 문제와 정산 문제 등이 원만히 해결돼 다시 정상적으로 활동할 수 있기를 바랐다. 그러나 답변을 받지 못한 채 유튜브 업로드와 챌린지 영상 등을 이유로 저의 연예활동을 금지해 달라는 가처분 신청서를 받았다"고 밝혔다.

그는 "1년 동안 기다려주신 팬 여러분께 죄송한 마음이 컸다. 무대에 서지 못하고 언제 다시 만날 수 있을지조차 말씀드리지 못하는 시간이 저에게도 괴로웠다. 하지만 포기하지 않겠다. 소중한 사람을 지키고 음악과 무대로 여러분을 다시 만날 수 있도록 이 시간을 끝까지 이겨내겠다"고 약속했다.

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이와 함께 김준원은 EMA 김백준 대표와 주고 보낸 메신저 대화 내용도 공개했다. 김준원은 1월 내용증명 및 시정요청 사항들이 해결되지 않아 공연을 진행할 수 없음에도 스케줄 관련 연락을 줬다는 점이 혼란스러웠다고 말했지만 김 대표는 아무런 답도 하지 않았다. 이에 김준원은 2일 정산서와 이메일 답변을 요구했으나 김 대표는 다음 날 곧 서면을 하나 받을 것이라는 짧은 답만을 남겼다.

앞서 김준원의 아내 유승은 씨는 3년 동안 글렌체크의 업무를 도맡아 하며 팀의 브랜드 가치를 만드는데 일조했지만, 소속사 A 본부장으로부터 성희롱을 당했다고 주장했다. 이와 관련 EMA 측은 어떠한 입장도 내놓지 않았다.

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김준원은 2011년 글렌체크로 데뷔, '데이즈드 앤 컨퓨즈드' 등의 히트곡을 발표했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com