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[스포츠조선 이우주 기자] '신여성' 홍현희가 아버지의 장례를 치르며 오빠와 싸웠던 이유를 밝혔다.

17일 유튜브 콘텐츠 '신여성'에서는 ''일주일에 한 번씩 시댁 갔어요' 사랑받는 며느리 홍현희의 고부갈등 ZERO 비법!'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

홍현희는 아버지의 장례를 치렀을 때를 떠올리며 "오빠가 고지식하다. 개그맨들이 조문할 때도 향을 한 명이 피워야 하는데 다섯 명이 피우려 하니까 '불꽃놀이 왔냐'더라. 이쓴 씨는 적재적소의 위트에 웃는데 '아빠가 돌아가셨는데 웃냐'더라. 저는 '살아계실 때 잘하지. 오빠는 잘했냐. 왜 조문 왔는데 난리냐'며 싸웠다. 제이슨 씨가 말리고 그랬다"고 털어놨다.

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무뚝뚝한 가정에서 자랐다는 홍현희는 "저희가 고시원 집안이었다. 각자 방에서 밥을 먹었다. (제이쓴이) 상담가 역할을 해주고 부모 역할도 해줬다. 결혼하고부터 얼굴이 편해졌다"며 "저희 집은 TV가 각자 방에 있었다. 결혼 전에는 외롭고 삭막했다"고 고백했다.

홍현희는 "저희 부모님은 서울 분이라 명절에 어디 내려간 기억이 없다. 근데 시댁이 시골에 밭이있으니까 내려갈 곳이 생겨서 너무 좋더라"라며 "시어머니가 요리를 너무 잘하셔서 제이쓴 없이 1년간 매주 엄마와 내려갔다. 지금 생각하면 시어머니에게 너무 죄송하다. 1년 동안 모시고 갔는데 한번도 싫은 내색을 안 하셨다"고 고마워했다.

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홍현희는 "저희가 화목한 가정이 아니라 하지 않았냐. 부모님도 적응을 못한 게 사위가 일주일에 아무날도 아닌데 케이크 사들고 오니까 적응이 안되더라. 그만 왔으면 좋겠다더라"라며 "저희 집은 엄마, 아빠, 오빠 저 이렇게 밥을 먹은 게 성인되고 많이 없다. 근데 이쓴 씨가 오면 같이 밥을 먹어야 하지 않냐. 한편으로는 너무 고맙고 내가 꿈꾸던 가정이 이뤄졌다 했는데 아버지가 돌아가셔서 너무 죄송하고 안타깝다"고 털어놨다.

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wjlee@sportschosun.com