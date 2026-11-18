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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 브라이언이 1억 8천만 원대 외제차를 공개한 가운데, 차량 기능을 제대로 알지 못해 시청자들의 지적을 받았던 일화를 전했다.

17일 브라이언의 유튜브 채널에서는 '브라이언 MBW 자차 최초공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.

브라이언은 지난 영상에서 자신의 차에 대한 기능을 몰라 "설명서 주는데 그걸 모르냐", "매뉴얼은 절대 안 보고 일단 뜯고 본다" 등의 지적을 받았다.

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브라이언은 "어제도 어떤 연예인 유튜브에 출연했는데 쇼츠를 봤다더라. 어떻게 그걸 모르냐고 해서 '모를 수도 있지. 테슬라만 되는 줄 알았다'고 했다. 환희가 다행히도 옆에서 자기도 몰랐다고 했다. 멤버 둘 다 바보"라고 토로했다.

브라이언은 차에 대해 "옵션을 다 넣어도 1억 8천만 원대다. 아마 2026년식은 더 올랐을 것"이라며 "나는 차가 그냥 큰 걸 좋아한다. 작은 차 타면 재미가 없다"고 밝혔다.

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차 내부를 소개하던 브라이언에 제작진은 "차 안마의자 되는 거 아냐"고 물었고 브라이언은 "처음 알았다. 왜 이제 알려줬냐. 1년 반 동안 마사지 받을 수 있었는데"라고 깜짝 놀랐다.

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테슬라로 차를 바꿨다는 제작진에 "차는 다 취향이지만 제 취향은 아니다. 너무 미래 차 같다. 차는 차 같아야 한다 생각한다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com