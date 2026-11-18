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[스포츠조선 이우주 기자] TV CHOSUN '자랑할 개'에서 속세를 벗어나 자연 속에서 사는, 반 농업인의 삶을 택한 황석정이 반려견 훔과 함께 강박증과 우울증을 치유 중이라는 속사정을 공개한다.

TV CHOSUN 신규 예능 '자랑할 개'는 스타 견주가 반려견과 함께 출연해 특별한 매력을 뽐내는 국내 최초 '반려견 자랑' 버라이어티다. 18일(오늘) 밤 10시 방송되는 2회에는 김응수-황석정-최현우-서동주-슬리피가 반려견들과 함께 출격해 팔불출 자랑 대결을 펼친다.

황석정은 새하얀 털이 돋보이는 신비로운 분위기의 반려견 훔과 함께 등장해 남다른 사연을 털어놓는다. 황석정은 "제가 강박증도 있고 이러다 보니까 아무것도 못 하겠는 거예요"라며 힘들었던 시간을 토로한다. 이어 "훔이 늘 행복해하고 늘 웃고 있으니까 그 모습을 보는 게 치유가 된다"라며 훔에게 받은 위로를 전한다. 특히 황석정은 "훔과 함께 있으면 아무리 안 좋은 일이 있어도 모든 게 정리되는 듯하다"라며 "나의 은인이에요. 은견"이라는 말로 애정을 표현해 뭉클한 감동을 안긴다.

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더욱이 황석정은 훔과의 일상을 공개하던 중 파격적인 행동으로 모두를 놀라게 한다. 훔의 털을 빗겨 주던 빗으로 자신의 머리까지 빗어 내린 것. 황석정은 "이상하게 제 빗은 안 사고 개 빗만 사게 되더라고요"라며 태연하게 웃어 보여 현장을 폭소케 한다.

그런가 하면 서동주와 황석정은 반려견의 천재성을 놓고 날카로운 신경전을 펼친다. 반려견 레아가 영어와 한국어, 2개 국어를 모두 알아듣는다고 자랑하던 서동주가 개인기 검증에 나선 가운데 황석정이 레아가 서동주의 말이 아닌 손짓에 반응한다며 지적한 것. 이에 서동주는 "훔이는 하나도 못 하잖아요"라며 목소리를 높이고, 황석정은 "다 해! 뭔 소리야"라며 발끈하는 모습으로 긴장감을 자아낸다.

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이어 서동주는 과거 아마추어 어질리티 대회에서 1등을 차지한 레아의 실력을 입증하기 위해 현장 검증에 나선다. 이에 맞서 황석정 역시 훔과 함께 어질리티 경쟁에 뛰어든 상황. 하지만 훔이 터널 앞에서 머뭇거리자 황석정이 직접 터널 안으로 들어가는 초유의 사태가 벌어진다. 과연 반려견의 명예를 건 서동주와 황석정의 어질리티 대결은 어떤 결과로 이어질지 궁금증을 높인다.

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한편 TV CHOSUN 신규 예능 '자랑할 개' 2회는 11월 18일(오늘) 밤 10시 방송된다.

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wjlee@sportschosun.com