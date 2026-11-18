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[스포츠조선 백지은 기자] 래퍼 양홍원의 신곡 가사가 뜨거운 감자로 떠올랐다. 불륜과 이혼을 전면에 언급한 가사에 대중은 의구심을 표하고 있다.

양홍원은 17일 새 싱글 '에덴메이트+'를 발표했다. 그런데 가사부터 의미심장하다. '엔덴메이트+'에는 '이제 혼자서 가야돼' '걔네가 대단하다고 말하는 거 겪고 왔어 먼저. 미인 셋 실수 넷. 인연들 그냥 버려야지', '다시 빨아 깨끗한 걸레처럼 돌아가라는 말이야. 손목에 시계처럼 못가 어제로' '상대가 뭐라든 신경 안써. 난 여전히 잘 나가고 빛나. 명품녀가 나와 같이 취하고 싶어해(Fxch the other side still shine Designer girl wanna get high' 라는 등의 가사가 담겼다.

'에덴메이트+'에 앞서 10일 공개한 앨범 '오보'의 가사는 더욱 직설적이다.

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수록곡 '화'는 '가기 싫어졌지 광주 집은. 다시 3층 채우고 싶어. 내 옆에 있는 앤 하나도 안 예뻐', '버틸 자신 없어 미안해' '더 멀리 갈게. 너가 피하게', '너가 모르는 여자가 옆에 있지. 역시나 애랑 널 비교하게 됐지. 널 대신 못하는 앨 미워하게 됐지'라는 가사로 이뤄졌다.

두 번째 수록곡 '문워크'에는 '이별은 유쾌해. 너가 착해서. 내가 나쁜데. 이게 내가 혼자인 이유인 듯해' '아직은 아이가 있지. 깨진 거울엔 어제의 사실이 가는데 엉킨 사이는 갈라져 금세', '버리고 가 내 침대 위 뉴 호. 어제 친구 하기로 한 널 두고' 라는 등의 가사가 담겼다.

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마지막 수록곡 '목'에는 '나 여기 악마X들이랑 좀만 자고 일어날게' '날 반기지 배신. 뭐가 겁나 안 취하고도 더했지. 가져가 나 대신', '내방에 투 비치x. 얘넨 날 몰라서 너무 쉽지. 얘네 알잖아 내 위치. 그래서 탐내나봐 니 위치를. 안에 하라 해서 난 입혀. 난 이제 알아 누가 내 끝인지를'이라는 가사도 포함됐다.

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이처럼 양홍원의 신곡에는 불륜 의혹을 연상하게 하는 표현들과 이별을 암시하는 문구들이 가득해 팬들의 의문을 자극했다.

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양홍원은 지난달 18일 모델 출신 원현주와 결혼식을 올렸다. 두 사람은 2023년 혼인신고를 마쳤으며 2024년 딸 루아를 얻었다. 이후 '양홍원의 육아일기'를 통해 가족의 일상을 공개해왔다.

그런데 결혼식 5일 만에 양홍원이 다른 여성과 숙박업소에 동행했다는 폭로가 나오며 불륜 의혹이 제기됐다. 양홍원 측은 해당 여성과 함께 숙박업소에 간 건 사실이지만 객실 내 애정 행위는 없었다며 폭로자를 고소하겠다고 밝혔다. 이후 폭로자는 급전이 필요해 30만원을 빌려달라고 했으나 거절당한데 대한 앙심을 품고 벌인 일이라며 사과했고, 양홍원이 문제의 여성과 숙박업소에 들어가는 것을 보긴 했지만 두 사람이 불륜 관계인지는 알지 못한다고 말을 바꿨다.

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그러나 양홍원과 원현주는 서로의 계정을 언팔로우했다. 또 양홍원은 밤새 핼러윈 클럽 파티를 즐기고, 스케줄을 소화하는 모습을 보여 논란이 됐다. 이런 가운데 원현주는 최근 SNS 활동을 재개했다. 다만 기존에 게재했던 양홍원과 딸의 사진은 모두 삭제했으며, 본인의 모습이 담긴 사진 3장만 남겼다. 또 '양홍원의 육아일기' PD와 결혼식 사회를 맡았던 래퍼 스윙스의 계정은 여전히 팔로우 하면서도 양홍원의 계정은 여전히 언팔로우한 상태다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com