Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 가수 김종국이 유행하는 찹쌀떡을 맛보는 유튜브 영상이 뒤늦게 재조명되고 있다. 영상에 등장한 것으로 추정되는 제품이 대장균군 기준 부적합 판정으로 판매 중단 및 회수 조치를 받은 사실이 알려지면서 김종국과 출연진을 걱정하는 반응이 이어지고 있다.

지난 9일 김종국의 유튜브 채널 'GYM JONG KOOK'에는 '한정선 처음 먹어 본 김종국'이라는 제목의 쇼츠 영상이 공개됐다. 영상 속 김종국은 최근 품절 대란을 일으킨 찹쌀떡을 지인들과 함께 시식했다.

김종국은 찹쌀떡을 한입 먹더니 "찰떡 아이스 아니야? 찰떡 아이스잖아"라며 익숙한 맛이라는 반응을 보였다. 이에 지인이 "형님, 한정선이라고 유명한 거예요"라고 설명하자 김종국은 다른 사람들에게도 맛을 권했다. 제작진은 해당 제품을 구하기 어렵다고 말했고, 함께 맛본 지인 역시 기존 찰떡 아이스크림과 비슷하다는 평가를 내놓았다.

Advertisement

그러나 해당 영상이 공개된 이후 예상치 못한 사실이 주목받았다. 김종국이 먹은 것으로 추정되는 '한정선 피스타치오 찹쌀떡'이 식품 안전 검사에서 부적합 판정을 받은 제품이라는 점.

식품의약품안전처 식품안전나라에 따르면 제조업체 로로에프엔비가 생산한 '한정선 피스타치오 찹쌀떡'은 지난달 30일 대장균군 기준·규격 부적합으로 회수 및 판매 중지 대상에 올랐다. 회수 대상은 제조일자가 2026년 10월 23일로 표시된 80g 제품이다. 제조업체의 자가품질검사 과정에서 위생 기준을 충족하지 못한 사실이 확인된 것으로 알려졌다.

Advertisement

이에 판매처인 GS25는 해당 제품의 판매를 즉각 중단했다. 회수 대상 제조일자와 관계없이 점포에 남아 있는 상품을 전량 폐기하고 이미 제품을 구입한 고객에게는 환불 조치를 진행하기로 했다.

Advertisement

해당 제품은 디저트 브랜드 '한정선'과 '로로멜로'가 협업해 선보인 상품이다. 앞서 출시된 '한정선 요거트 찹쌀떡'이 누적 판매량 70만 개를 기록하며 인기를 얻자 피스타치오 맛을 후속으로 출시했다. 피스타치오 제품 역시 하루 매출 3억3000만원을 기록할 정도로 관심을 모았지만 위생 문제로 판매가 중단됐다.

Advertisement

이 같은 사실이 뒤늦게 알려지자 김종국의 유튜브 영상에도 우려의 목소리가 이어졌다. 누리꾼들은 "폐기 대상이었는데 그걸 드셨네", "속 괜찮나?", "그걸 또 한입씩 나눠 먹는다", "안 되는데" 등의 반응을 보였다.

한편 김종국은 예능, 유튜브 채널 등을 통해 대중들과 꾸준히 소통하고 있다.

Advertisement

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com