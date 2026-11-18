◇넷플릭스 '데블스 플랜3' 제작발표회 5일 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 열렸다. 정현규가 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.05/

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[스포츠조선 김소형 기자]넷플릭스 두뇌 서바이벌 예능 '데블스 플랜: 데드 어게인'(이하 '데블스 플랜3')에 출연한 정현규가 촬영 도중 공황 증세로 중도 하차했다. 정현규는 시즌2 출연 이후 겪었던 우울증과 공황장애를 고백하며 극심한 심리적 부담을 호소해 안타까움을 안겼다.

지난 17일 공개된 '데블스 플랜3' 8회에서는 정현규가 게임 도중 갑작스럽게 공황 증세를 보이며 하차하는 모습이 그려졌다. 이날 출연자들은 감옥 매치를 진행했고, 정현규는 자신의 차례가 되자 손을 떨고 과호흡 증세를 보이다 자리에 주저앉았다. 이를 지켜본 존박은 정현규가 감옥 매치나 다른 참가자를 탈락시켜야 하는 상황에서 유독 힘들어했다며 "과호흡이 와서 많이 힘들었구나 싶었다"고 말했다. 제작진은 정현규가 현장 의료진의 조치를 받은 뒤 경기 재개를 위해 노력했지만, 빠른 회복을 위해 온전한 휴식이 필요하다고 판단해 하차를 결정했다고 밝혔다.

정현규는 이후 인터뷰에서 시즌2 출연 이후 겪었던 심리적 어려움을 털어놨다. 그는 "지난 시즌 많이 미움받고 한동안 우울증과 공황장애를 앓았었다"며 "극복했다고 생각했는데 막상 현장에 오고 같은 세트장에서 스스로에 대한 스트레스를 받았다"고 말했다. 이어 "그게 점차 쌓이다가 감옥 매치 순간에 오버랩되면서 폭발했던 것 같다"고 설명했다. 출연을 결정하기까지 고민이 많았지만 게임 자체가 즐겁고 최선을 다하면 괜찮을 것으로 생각했다는 그는 "괜찮을 줄 알았는데 안 괜찮더라"고 털어놨다. 다만 하차에 대한 후회는 없다며 자신의 상태를 받아들이고 있다고 밝혔다. 또한 현재는 충분히 쉬었으며 건강한 모습으로 지내고 있다고 덧붙였다.

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앞서 '데블스 플랜2'에서 강한 승부욕과 전략적인 플레이로 우승했던 정현규는 일부 선택과 발언을 두고 논란이 되기도 했다. 프로그램 종영 이후에도 출연 당시의 행동을 둘러싼 평가가 이어지며 심리적 어려움을 겪은 것으로 알려졌다.

공황장애는 특별한 위협이나 뚜렷한 이유가 없는 상황에서도 갑작스럽게 극심한 공포와 불안이 발생하는 질환이다. 신경생물학적 요인과 유전적 요인, 심리사회적 요인 등이 복합적으로 작용하며 스트레스나 과거 공황발작을 경험했던 상황에 대한 기억이 발작을 유발하기도 한다. 주요 증상으로는 심장 두근거림, 호흡곤란, 과호흡, 식은땀, 손발 떨림, 어지럼증 등이 있으며 심한 경우 통제력을 잃거나 죽을 것 같은 극도의 공포를 경험할 수 있다.

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한편 지난 17일 공개된 '데블스 플랜3' 6~10회에서는 탈락자들에게 재도전 기회를 제공하는 유배지의 실체가 공개됐다. 첫 5회 만에 16명의 참가자 중 7명이 탈락한 가운데 유배지에서는 복귀를 둘러싼 생존 경쟁이 펼쳐졌고, 장동민을 중심으로 한 생활동 참가자들과 감옥동 참가자들의 대결도 본격화됐다.