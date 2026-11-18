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[스포츠조선 이우주 기자] KBS2 '옥탑방의 문제아들'에서 김강우가 요리부터 살림, 유튜브까지 다방면에서 활약하는 '육각형 배우'다운 반전 매력으로 안방극장에 유쾌한 웃음과 훈훈함을 선사했다.

지난 17일(화) 방송된 KBS2 예능 '옥탑방의 문제아들'(이하 '옥문아') 334회에는 KBS 새 대하드라마 '문무'에서 김춘추 역을 맡은 배우 김강우가 출연해, '옥탑즈' 송은이, 김숙, 김종국, 양세찬, 주우재와 함께 유쾌한 퀴즈 토크를 펼쳤다.

이날 김강우는 등장부터 김숙과의 특별한 인연으로 이목을 집중시켰다. 김숙은 "임형준 씨가 이렇게 심한 I는 없다며 적극 추천했다"라고 밝히며 자신이 주도하는 내향인 모임에 김강우를 초대한 적이 있다고 전했다. 이어 "우리 모임은 서로 얼굴을 안 보고 쉴 수 있도록 쉬는 공간도 따로 마련해 준다"라고 모임의 특별한 규칙을 소개하자, 외향인 양세찬은 "그럼 안 나오는 게 낫지 않아?"라고 반문해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

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김강우는 147만 구독자를 보유한 인기 유튜버로 거듭난 근황도 전했다. 특히 김숙과의 유튜브 구독자 수를 둘러싼 설욕전이 흥미를 더했다. 과거 김강우의 구독자가 약 17만 명이었을 당시 김숙이 텃세를 부렸다는 것. 김강우는 어느덧 김숙을 훌쩍 뛰어넘은 구독자 수를 자랑하며 "내가 이겼죠?"라고 너스레를 떨어 옥탑즈를 폭소케 했다. 주우재 역시 구독자 10만 명 시절 김숙에게 비슷한 텃세를 당했다고 폭로하자, 김숙은 "내가 무시할수록 잘 된다"라고 주장해 '숙이표 막말(?)'의 뜻밖의 순기능을 입증했다. 이어 김숙은 "김강우가 유튜브 촬영 때문에 한 번 우리 집을 빌리러 왔었다. 유일하게 우리 집 비밀번호를 아는 남자"라며 김강우와의 각별한 친분을 드러내는가 하면, 그를 향해 "이제 완전 콘텐츠 괴물이 됐다"라고 덧붙여 웃음을 더했다.

특히 김강우의 유튜브 채널은 아내와 두 아들이 함께하는 소탈한 가족 일상으로도 인기를 끌고 있다. 김강우는 "아내가 웨딩 촬영도 고사할 정도로 내향적인 사람인데, 제가 편하게 하니까 자기 얼굴도 그냥 공개하라고 하더라"라며 아내와 함께하는 일상을 전했다. 이어 중학생인 첫째 아들도 얼굴을 공개하고 싶어 하지만 가족들이 극구 말리고 있다며, 둘째 아들이 "형 나오면 구독자 10만 명 떨어질걸"이라고 말했다는 에피소드를 공개해 유쾌한 웃음을 안겼다.

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한편 김강우는 수준급 요리 실력은 물론 살림까지 척척해내는 '살림 만렙'의 면모로 또 한 번 반전 매력을 발산했다. 영화 '식객' 출연을 계기로 요리에 더욱 관심을 갖게 됐다는 그는 뛰어난 요리 실력과 남다른 살림 솜씨로 '순정셰프', '48섹시' 등의 별명을 얻었다고 밝혔다. 김강우는 "개인적으로는 '48섹시'가 더 마음에 든다"라고 고백해 웃음을 안겼다. 이어 김종국이 장보기부터 청소, 빨래까지 직접 한다고 밝히자 김강우는 "난 거기에 요리까지 한다"라고 응수하며 유부남 살림 대결에 불을 붙였다. 특히 요리의 마무리는 정리라고 생각한다는 그는 아내에게 하는 유일한 잔소리도 주방 정리라고 밝혀 '살림 만렙'의 진가를 드러냈다.

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그런가 하면 퀴즈 시간에는 '부부의 애정과 신뢰를 확인하는 자가진단 항목', '최근 시간당 3만 원씩 내고 배운다는 인기 과외', '미국 농부들 사이에서 인기를 얻고 있는 이색 콜라 레시피' 등 일상 속 호기심을 자극하는 문제들이 출제돼 흥미를 더했다. 정답을 맞히는 과정에서 관련된 다양한 이야기가 꼬리를 물며 옥탑방 토크에 재미를 더했다.

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이 가운데 결혼 17년 차 김강우의 남다른 사랑꾼 면모도 공개됐다. 김숙은 "김강우에게 누구랑 제일 친하냐고 물어봤더니 아내랑 제일 친하다고 하더라"라며 두 사람의 각별한 사이를 증언했다. 실제로 김강우는 결혼기념일마다 아내에게 편지를 써 왔으며, 결혼 15주년에는 직접 케이크까지 만들어 선물했다고 밝혀 훈훈함을 안겼다. 부부싸움도 다음 날까지 끌지 않는 것이 원칙이라는 그는 "제가 잘못을 안 했더라도 무조건 푼다. 다음 날까지 가면 대형 사고다"라며 "꼭 아이들 앞에서 포옹하고 뽀뽀하고 끝낸다"라고 화해법을 공개했다. 이어 "화해도 제가 거의 먼저 많이 한다. 저는 아내가 없으면 안 된다"라고 고백하며 아내를 향한 깊은 애정을 드러냈다.

특히 김강우는 첫째가 태어났을 당시 육아를 위해 약 1년간 배우 활동을 중단했다고 밝혀 놀라움을 안겼다. 그는 "아이를 처음 낳아본 거라 어떻게 해야 할지 모르겠더라"라며 "아내도 제가 없으면 당황스러운 순간이 분명 있을 것 같아 1년간 일을 하지 않고 함께 육아를 했다"라고 당시를 회상했다. 이어 아내가 부담을 느끼지 않도록 당시에는 "그냥 일이 없었다"라고 이야기했다며 속 깊은 배려를 전해 훈훈함을 안겼다.

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두 아들을 향한 김강우만의 특별한 훈육법도 공개됐다. 김강우는 아이들이 잘못하면 "내 여자 힘들게 하지 마"라고 말한다고 밝혀 옥탑즈의 감탄을 불러일으켰다. 주우재가 "종국이 형이 이걸 배워서 미래에 아들에게 하면 아들이 진짜 무서워할 것 같다"라고 하자, 김종국은 "위협을 느껴서 신고할 수도 있다"라고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

그런가 하면 연애 시절부터 무려 22년째 처가에서 김장을 함께하고 있다는 김강우의 남다른 처가 사랑도 눈길을 끌었다. 특히 첫째 사위 김강우에 이어 둘째 사위인 셰프 조재범, 셋째 사위인 축구선수 기성용까지 이어지는 화려한 사위 라인업에 옥탑즈는 놀라움을 감추지 못했다. 김강우는 "동서들이 진짜 잘생겼다. 저보다 더 배우 같다"라고 겸손한 모습을 보였고, 양세찬은 "이 정도면 시상식 아니냐"라고 거들며 유쾌한 분위기를 더했다.

방송 이후 각종 온라인 커뮤니티 및 SNS에서는 "오늘 너무 재밌었다", "김강우 1등 남편이다", "김강우랑 김숙 의외의 찰떡 케미네. 내향인 모임 웃기다", "김종국 완전 로맨티시스트네. 아내 얘기할 때 미소 못 숨김", "콘텐츠 열정 대박이네. 집까지 빌리다니", "김강우 요리도 잘하고 예능도 잘하네", "아들들 너무 귀엽다. 진짜 친해 보임" 등의 반응이 이어졌다.

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옥탑방에서 펼쳐지는 도파민 폭발 수다와 퀴즈 전쟁 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'은 매주 화요일 오후 8시 30분에 방송된다.

wjlee@sportschosun.com