사진 제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '어벤져스: 둠스데이'가 '어벤져스: 엔드게임 앙코르'에서 공개된 새로운 쿠키 영상에서 이어지는 예측불가한 새로운 이야기로 전 세계 영화 팬들의 관심을 끌어올리고 있다.

지난 9월 극장 개봉한 '어벤져스: 엔드게임 앙코르'에서 공개된 새로운 쿠키 영상에는 이번 작품과 직접적으로 연결되는 내용들이 담겨 폭발적인 화제를 모았다. 특히 '어벤져스: 엔드게임'에서 과거로 돌아가 연인 페기 카터와의 새로운 삶을 선택했던 스티브 로저스의 모습이 다시 등장해 이목을 집중시켰다. 행복한 한때를 보내던 그에게 뜻밖의 인물인 로키가 찾아왔고, 그는 두 사람을 돕겠다고 말하며 또 한 번 거대한 위기가 발생했음을 직감하게 했다. 이어 시간선을 관리하는 TVA가 화면에 나타나고 서로 다른 세계들이 충돌하는 충격적인 장면까지 이어지면서 MCU 세계관이 완전히 새로운 국면을 맞이했음을 암시해 궁금증을 증폭시켰다.

특히 '어벤져스: 둠스데이'에서는 스티브 로저스와 토르를 비롯한 어벤져스부터 판타스틱 4, 엑스맨 등 수많은 히어로들의 집결이 예고되어 이들이 앞으로 어떤 운명으로 얽히게 될지, 또 이들 앞에 닥칠 거대한 위기에 맞서 어떤 총력전을 펼치게 될지 기대감이 고조되고 있다.

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'어벤져스: 인피티니 워', '어벤져스: 엔드게임'에 이어 또 한 번 어벤져스 시리즈의 연출을 맡은 루소 형제는 이와 관련해 "완벽했던 결말에서 딱 한순간만 더 나아간다면?이라는 질문에서 이야기가 시작됐다"라고 밝히며 '어벤져스: 둠스데이'를 통해 새롭게 시작되는 어벤져스의 서사에 대한 포부를 밝혔다. 또한 마블의 상징적인 히어로 아이언맨에서 MCU 사상 최강의 빌런 닥터 둠으로 파격 변신한 로버트 다우니 주니어 역시 "마치 '아이언맨' 시절로 돌아간 것 같다"라며 새로운 캐릭터로 임하게 된 소감을 전해 닥터 둠이 이끌 새로운 시대와 압도적 스케일에 대한 기대감을 한층 고조시킨다.

한편 '어벤져스: 둠스데이'는 모든 세계를 파멸로 몰아넣을 절대적 빌런 닥터 둠의 등장에 맞서, 서로 다른 세계의 히어로들이 집결해 '어벤져스' 사상 최대의 결전을 펼치는 압도적 스케일의 액션 블록버스터다. 로버트 다우니 주니어, 크리스 헴스워스, 바네사 커비, 안소니 마키, 세바스찬 스탠, 레티티아 라이트, 폴 러드, 와이어트 러셀, 테노치 우에르타 메히아, 에본 모스-바크라크, 시무 리우, 플로렌스 퓨, 켈시 그래머, 루이스 풀먼, 대니 라미레즈, 조셉 퀸, 데이빗 하버, 윈스턴 듀크, 해나 존-케이먼, 톰 히들스턴, 패트릭 스튜어트, 이안 맥켈런, 알란 커밍, 레베카 로미즌, 제임스 마스던, 채닝 테이텀, 페드로 파스칼, 크리스 에반스 등이 출연했고, '어벤져스' 시리즈를 이끈 안소니 루소·조 루소 형제 감독이 메가폰을 잡았다. 12월 16일 개봉한다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com