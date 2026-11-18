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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 송은이가 배우 임형준을 소속사에 영입하며 보였던 남다른 애정이 재조명되고 있다. 두 사람이 약 3년간 이어온 소속사 인연을 마무리했다는 소식이 전해지면서다.

18일 스타뉴스에 따르면 임형준은 지난달 말 송은이가 대표로 있는 미디어랩시소와 전속계약이 만료됐다. 양측은 논의 끝에 재계약을 체결하지 않기로 했고 임형준은 당분간 새로운 소속사를 찾지 않고 독자적으로 활동할 계획인 것으로 알려졌다.

임형준은 지난 2023년 11월 미디어랩시소에 합류했다. 당시 소속사는 "임형준이 앞으로 펼쳐나갈 연기 활동에 아낌없는 지원을 쏟을 예정"이라며 전폭적인 지원을 약속했다.

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송은이는 임형준을 영입한 배경을 직접 설명할 정도로 그에 대한 신뢰를 드러냈다.

지난 2024년 11월 공개된 유튜브 채널 '비보티비' 영상에서 송은이는 회사의 배우 영입 기준을 묻는 질문에 "형준이는 사실 오래 봤고 그냥 들어온 게 아니다"라고 밝혔다. 이어 "무한한 가능성과 재능을 안다. 아이디어가 되게 좋으니까 '너무 웃기다 형준아' 하면서 그러던 게 벌써 2~3년 됐다"고 설명했다.

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그러면서 "우리 회사에 배우 매니지먼트도 할 수 있게 됐으니까 네가 와도 될 것 같다고 했다"며 "친하다고만 되는 게 아니다"라고 강조했다. 오랜 친분뿐 아니라 임형준이 가진 연기력과 기획 능력까지 높이 평가했다는 의미였다.

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실제로 임형준은 미디어랩시소에 몸담는 동안 배우 활동을 넘어 콘텐츠 제작에도 직접 뛰어들었다.

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비보티비를 통해 공개된 웹 콘텐츠 '임형준의 연기의 성'에서는 기획과 연출, 각본까지 맡아 자신의 역량을 발휘했다. 배우 김의성과 함께 호흡을 맞춘 이 시리즈에는 송은이도 직접 출연하며 힘을 보탰다.

최근에는 촬영 현장에서 동료의 생명을 구한 미담으로 주목받기도 했다.

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임형준은 지난해 11월 경기 가평군에서 유튜브 콘텐츠 촬영 도중 급성심근경색으로 쓰러진 김수용에게 응급처치를 실시했다. 당시 김숙과 김숙의 매니저도 119 신고와 심폐소생술 등에 힘을 보탰고 세 사람은 생명을 구하는 데 기여한 공로로 경기도지사 표창을 받았다.

임형준은 지난 15일 자신의 SNS에 표창장 사진을 공개하며 "초등학교 때 이후로 처음 받아보는 표창장. 부끄럽지만 자랑 좀 할게요"라고 소감을 전했다.

한편 임형준은 1999년 연극 '지하철 1호선'으로 데뷔했다. 이후 영화 '태극기 휘날리며', '가문의 영광', '범죄도시'와 디즈니+ 시리즈 '카지노', '파인: 촌뜨기들' 등에 출연하며 꾸준히 활동해 왔다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com