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[스포츠조선 김준석 기자] '나는 솔로' 16기 상철이 방송에서 방귀를 뀐 장면이 공개되자 유쾌한 '사과문'을 올렸다.

상철은 지난 17일 SNS에 '긴급 기념 소감문'이라는 제목의 글을 게재했다. 최근 출연 중인 KBS Joy·MBC에브리원 예능 '계약결혼'에서 방귀 소리가 방송을 탄 데 대한 반응이었다.

방송에서 상철은 가상 아내인 28기 영숙이 자리를 비운 사이 방귀를 뀐 뒤 창문을 열어 환기했다.

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상철은 "본의 아니게 태평양을 건너 대한민국 수많은 가정의 평화로운 안방 TV로 제 가장 원초적이고 내밀한 '가스 배출'의 현장을 생중계하게 된 점, 심심한 유감과 동시에 묘한 짜릿함을 표한다"고 적었다.

이어 "제가 뀌긴 뀌었는데, 마이크의 고성능 집음 기술과 PD님의 가감 없는 리얼리티 철학을 만나 전국 가구에 '무작위 광역 폭격'으로 송출될 줄은 꿈에도 몰랐다"고 털어놨다.

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상철은 가상 아내뿐 아니라 시청자들과도 '방귀를 텄다'고 너스레를 떨었다.

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그는 "흔히들 부부가 되려면 방귀부터 터야 한다고들 하는데, 저는 가상 아내인 영숙뿐만 아니라 대한민국 시청자 여러분과 한꺼번에 방귀를 트는 대업을 달성해 버렸다"고 했다.

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자신의 직업을 활용한 셀프 디스도 이어졌다.

상철은 "공급망을 분석하던 제가 정작 제 뱃속의 가스 공급망은 통제하지 못해 전 국민 앞에서 'TMI 대참사'를 일으켰다"고 적었다.

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방귀를 뀐 뒤 창문을 연 행동에는 매너를 강조했다.

그는 "화면 너머로 냄새까지 전달되지 않은 것을 천만다행으로 여긴다"며 "창문을 열어 환기하려 했던 저의 매너만큼은 진심이었다"고 덧붙였다.

앞서 상철은 방송에서 차 안에서 코털을 뽑는 모습으로도 화제를 모았다.

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그는 이번 방귀 장면에 대해 "저조차도 수습이 안 되는 역대급 흑역사이자 예능 레전드 장면으로 남을 것 같다"고 돌아봤다.

마지막으로 상철은 "앞으로도 가식 없는 날것의 리얼리티로 여러분의 안방에 예상치 못한 웃음 폭탄을 안겨드리겠다"며 "시청해 주신 모든 가정의 쾌적한 실내 공기를 기원한다"고 전했다.

narusi@sportschosun.com