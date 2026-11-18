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[스포츠조선 김수현기자] 배우 고소영이 두 자녀를 키우는 엄마로서의 현실적인 고충과 끝없는 자식 걱정을 솔직하게 털어놨다.

지난 17일 고소영의 개인 유튜브 채널에는 가족들의 식사를 챙기기 위해 코스트코를 방문해 장을 보는 일상이 공개됐다.

이날 다양한 식재료를 고르던 고소영은 "우리 집은 고기를 많이 먹는데, 아무리 다양하게 요리해 줘도 가족들이 매일 또 다른 메뉴를 원하지 않냐"며 매 끼니를 고민하는 주부의 고충을 토로했다.

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이에 제작진이 "엄마의 삶이란 진짜 힘들다"며 깊이 공감하자, 고소영은 연기 활동과 육아를 비교하며 속내를 밝혔다.

고소영은 "오히려 일할 때, 작품을 찍을 때는 캐릭터와 대사만 외우고 한 가지 일에만 몰두하면 되지 않나"라며 "그런데 엄마들의 자식 걱정은 언제 끝나냐고 물었더니 '무덤에 들어갈 때 끝나는 것'이라고 하더라"고 말했다.

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이어 "아이들이 어릴 때는 아플까 봐 걱정하고, 크면 학교 진학 걱정을 한다. 졸업하면 취업해야 하고, 또 결혼해야 하며, 결혼한 뒤에는 결혼 생활을 잘하는지 걱정이 된다"며 "그야말로 끝이 없는 것"이라고 덧붙였다.

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그러면서도 "그럼에도 불구하고 그런 걱정마저 안 하면 인생에서 또 무엇을 하겠나. 아무 걱정이 없으면"이라며 엄마로서 삶을 대하는 긍정적인 태도를 드러냈다.

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한편 고소영은 지난 2010년 배우 장동건과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

두 사람은 자녀 교육에 남다른 관심을 기울여 온 것으로도 잘 알려져 있다. 고소영은 2013년 당시 입학부터 졸업까지 3년간 수업료만 약 4,680만 원에 달하는 서울 강남의 초고가 영어 유치원에 아들을 등원시켜 큰 화제를 모았다.

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또한 지난해에는 연간 학비가 2,500만 원에 이르는 예체능 특화 국제학교 졸업식에 남편 장동건과 나란히 참석해 눈길을 끌었다. 다만 두 사람의 자녀가 해당 학교에 실제로 재학 중인지 여부는 공식적으로 확인되지 않았다.