사진=TEO 살롱드립

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[스포츠조선 김영록 기자] 배우 장나라가 이혼 전문 변호사 연기를 준비하며 접한 실제 불륜 사례에 대한 충격을 숨기지 않았다.

장나라는 17일 공개된 TEO 웹예능 '살롱드립'에 배우 김혜윤과 함께 출연해 SBS 드라마 '굿파트너' 비하인드를 전했다.

'굿파트너'는 장나라에게 2024년 SBS 연기대상의 영광을 안긴 흥행작이다. 시즌1에선 남지현과 워맨스 케미를 펼쳤던 장나라는 시즌2에선 새롭게 합류한 김혜윤과 호흡을 맞춘다.

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극의 사실감을 높이는 일등 공신은 현직 이혼 전문 변호사인 최유나 작가다. MC 장도연 역시 "현장 가까이에서 접하는 소스가 많고, 흥미로운 이혼설을 많이 알고 계실 것 같다"며 기대감을 드러냈다.

최유나 작가는 SNS에 자신이 맡았던 이혼 사례들을 만화로 연재한다. 장나라는 "난 결혼한지 2년밖에 안되서 오해를 살까봐 팔로우를 망설였다. 출연기사 난 뒤에 했다"며 웃었다.

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김혜윤은 실제로 만난 최유나 작가에 대해 "직업 특성상 표정 변화나 리액션이 크지 않다. 감정이 잘 드러나지 않는다"라고 설명했다.

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장나라가 가장 충격을 받은 대목은 드라마 속 막장 전개가 현실에서는 너무나 흔한 일이라는 점. 장나라는 "실제 인물이 특정되면 어떡하냐 여쭤보니, '이렇게 써도 누구인지 특정할 수 없을 만큼 흔하게 일어나는 일'이라고 하시더라"며 혀를 내둘렀다.

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이어 밤에 자기 전 "'그만큼 많다고?'라며 기막혀했다"면서 "시즌1 마지막 사례의 경우 상간녀로 지목된 피고인만 5명이었다. 월화수목금(요일별로 달랐다), 이게 가능한가 싶다. 불륜도 정성과 부지런함이 엄청나다"며 씁쓸한 일침을 날렸다.

한편 장나라와 김혜윤이 주연을 맡은 '굿파트너 시즌2'는 오는 20일 밤 9시 50분 첫 방송된다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com