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[스포츠조선 박아람 기자] 안무가 배윤정이 안면 거상 수술 이후 달라진 모습을 공개했다.

배윤정은 지난 17일 개인 계정을 통해 수술 전과 수술 후 3주가 지난 현재 모습을 비교한 영상을 올렸다.

영상 속에는 수술 전 얼굴과 회복 과정을 거친 뒤의 모습이 함께 담겼다. 이전보다 정돈된 턱선과 또렷해진 얼굴 윤곽이 눈길을 끌었다. 수술한 지 약 3주밖에 지나지 않은 시점임에도 외모에 변화가 나타나 놀라움을 자아냈다.

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배윤정은 현재 상태에 대해서도 솔직하게 설명했다. 그는 아직 부기가 남아 있다며 완전히 가라앉기까지는 약 6개월, 수술 결과가 자연스럽게 자리 잡는 데에는 1년 정도가 필요하다고 전했다. 이어 투턱과 목주름이 개선된 것 같다며 수술 결과에 대한 만족감도 나타냈다.

앞서 배윤정은 지난달 26일 얼굴에 붕대와 압박 밴드를 착용한 사진을 공개하며 안면 거상과 목 거상 수술을 받았다는 사실을 알린 바 있다. 이후 회복 과정을 꾸준히 공유하며 근황을 전해왔다.

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또한 거상 수술에 관해 궁금해하는 사람들에게 정보를 알려줄 의향도 내비쳤다.

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수술 소식을 접한 누리꾼들의 반응은 다양했다. 달라진 얼굴선을 긍정적으로 바라보며 솔직한 공개를 응원하는 의견이 있는가 하면, 비교적 이른 나이에 거상 수술을 결정한 점에 놀라움을 나타내는 반응도 이어졌다.

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한편 1980년생인 배윤정은 브라운아이드걸스의 '아브라카다브라' 시건방춤을 비롯해 카라, EXID 등 다수 인기 그룹의 안무를 만든 유명 안무가다. Mnet '프로듀스 101' 시리즈에서 안무 트레이너로 활약하며 대중에게도 이름을 알렸다.

그는 2019년에는 11세 연하의 축구 코치 서경환과 새 출발을 알렸으며, 2021년 아들을 출산했다.

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tokkig@sportschosun.com