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[스포츠조선 조민정 기자] 방송 당시 부정교합으로 시선을 모았던 '나는 솔로' 모솔 특집 33기 영철의 180도 변신을 위한 행보가 이목을 집중시고 있다. 직접 병원을 찾아 상담에 나선 모습이 공개되면서 시청자들의 관심도 함께 커지는 분위기다.

최근 온라인상에서는 33기 영철이 한 병원을 찾아 상담을 진행하는 영상이 게재됐다. 영철은 '나는 솔로' 모태솔로 특집 출연 당시부터 순박한 매력과 성실한 태도로 응원을 받았던 인물인 만큼 근황에도 이목이 쏠렸다.

33기 영철은 1991년생 소방관으로 방송에서는 단단한 체격과 성실한 일상으로 눈길을 끌었다. 운동으로 다져진 몸과 묵직한 분위기, 여기에 상대를 세심하게 챙기는 모습까지 더해지며 호감도를 높였다. 모태솔로 특집 출연자였지만 여성 출연자들을 다정하게 배려하는 장면으로 좋은 반응을 얻었고 최종적으로 정숙과 커플이 돼 한 달가량 연애를 이어갔다고 밝히기도 했다.

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특히 영철은 방송이 진행될수록 묵직한 서사까지 알려지며 더 큰 응원을 받았다. 어린 시절 가정사와 아픈 형 이야기를 털어놓으며 묵묵히 생계를 책임져 온 삶이 전해졌고 이에 시청자들은 "진짜 건강한 청년 같다", "더 잘됐으면 좋겠다"는 반응을 보냈다.

공개된 영상에서 영철은 검은 티셔츠 차림으로 병원을 찾았다. 먼저 인터뷰 형식으로 앉아 자신의 고민을 털어놨고 이어 의사와 마주 앉아 구체적인 상담을 받는 장면도 담겼다. 책상 너머로 의사가 손동작과 거울을 이용해 설명하는 모습까지 공개돼 한층 현실감 있는 분위기를 자아냈다.

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영철은 상담 과정에서 "해본 적이 없기 때문에 아무래도 씹는 거가 조금..앞니로 끊어 먹는 것을 해본 적이 없다"고 말하며 평소 불편함을 솔직하게 털어놨다.

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누리꾼들은 "잘됐다", "성공해서 좋은 여자 만나길", "원래도 호감이었는데 더 응원하게 된다"는 반응이 이어졌다. 일부 시청자들은 부정교합 교정이나 턱 교정 이후 모습이 어떨지 궁금해하며 각종 메이크오버 반응을 쏟아내기도 했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com