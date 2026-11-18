◇SBS '틈만나면,'. 이미지 제공=SBS

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[스포츠조선 김소형 기자] 배우 고수가 뜻밖의 예능감으로 유재석을 사로잡았다. 진지하고 차분한 이미지와 달리 엉뚱한 입담에 철저한 원칙주의 면모까지 드러내며 SBS 예능 프로그램 '틈만나면,'에서 새로운 예능 캐릭터의 탄생을 알렸다. 유재석 역시 고수의 매력에 주목하며 '예능캐'라고 치켜세워 '유라인' 합류 가능성에도 관심이 쏠린다.

지난 17일 방송된 SBS'틈만나면,'에서는 MC 유재석, 유연석과 틈친구로 나선 배우 고수, 가수 겸 배우 육성재가 경기 용인시 수지구의 틈새 시간을 찾아 시민들과 만나는 모습이 그려졌다.

이날 고수는 탁구공 게임에 도전하기 전 몇 차례 연습만으로 자신감을 드러냈다. 유재석, 유연석, 육성재와 호흡까지 잘 맞자 "'틈만나면,' 생각보다 너무 쉬운 거 아니에요? TV 볼 때는 '어어' 막 이러시던데"라며 자신만만한 발언을 내놨다. 그러나 막상 게임이 시작되자 10초도 지나지 않아 "아닌가?"라며 태세를 전환했고, "압박 들어오니까 진짜 다르네요"라며 땀을 뻘뻘 흘려 웃음을 자아냈다. 도전 때마다 제작진과 함께 "10, 9, 8"을 외치자 유재석은 "고수야 우리가 더 쪼들려, 멈춰!"라며 아우성쳤다.

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고수의 반전 매력은 일상에서도 이어졌다. 출발한 버스를 쫓아가려는 일행을 멈춰 세우며 "버스는 출발하면 잡으면 안 돼"라고 원칙을 내세우는가 하면, 길거리 쓰레기를 직접 치우는 'FM본능'으로 유재석에게 "동네 보안관이야"라는 말을 들었다. 반면 매니저 없이 직접 운전해 왔다며 자신의 차를 선뜻 내어주고, 버스가 오지 않자 "히치하이킹해서 가면 안 돼?"라고 제안하는 등 엉뚱한 면모도 드러냈다.

이 같은 고수의 활약에 유재석은 "'틈만나면,'에서 발견한 고수는 예능캐야"라며 그의 예능감을 높이 평가했다. 작품 속 진중하고 무게감 있는 모습과 달리 일상적인 상황에서 튀어나오는 엉뚱함과 원칙주의가 새로운 매력으로 작용한 셈이다. 유재석이 직접 예능 캐릭터로 인정한 만큼 향후 다른 예능 프로그램에서도 고수의 활약을 볼 수 있을지 관심이 모인다.

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한편 시청률 조사기관 닐슨코리아에 따르면, 이날 방송된 '틈만나면,'의 수도권 기준 가구 시청률은 3.8%, 최고 시청률은 5.5%를 기록했다. 동시간대 예능·교양 프로그램 전체 1위를 차지하며 14주 연속 정상 자리를 지켰다. 2049 시청률 역시 1.5%로 화요일 예능 프로그램 전체 1위를 기록했다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com