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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 블랙핑크 멤버 제니가 그래미 어워즈 후보에 오른 기쁨을 전하며 뜻 깊은 순간을 맞았다.

제니는 지난 17일 개인 계정을 통해 제69회 그래미 어워즈 후보 선정 소식을 공유했다. 자신이 참여한 곡 '드라큘라(Dracula)'가 두 개 부문에 이름을 올리자 직접 소감을 남기며 기쁜 마음을 표현했다.

그는 "아직도 이 사실이 실감 나지 않는다. 케빈과 이 노래에 많은 사랑을 보내준 모든 분께 정말 감사하다"고 밝혔다. 이어 "아직도 감당 못 하는 중"이라는 문구를 덧붙이며 놀라움과 벅찬 감정을 숨기지 않았다.

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특히 게시물에는 곡 작업을 함께한 테임 임팔라의 공식 계정도 태그했다. 제니가 언급한 케빈은 호주 출신 뮤지션이자 테임 임팔라를 이끄는 케빈 파커다. 두 아티스트의 협업이 그래미 후보 선정이라는 결과로 이어졌다는 점에서 더욱 의미를 더했다.

앞서 16일 공개된 제69회 그래미 어워즈 후보 명단에서 제니는 테임 임팔라와 함께한 '드라큘라'로 '올해의 레코드'와 '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스' 부문에 이름을 올렸다.

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이번 성과는 제니가 솔로 아티스트로 그래미 후보에 처음 선정됐다는 점에서도 주목받고 있다. 특히 '올해의 레코드'는 그래미의 주요 본상 가운데 하나로, 세계적인 음악 아티스트들과 어깨를 나란히 하게 됐다는 점에서 의미가 크다.

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'드라큘라'는 테임 임팔라의 원곡에 제니가 참여한 리믹스 버전이 공개되면서 글로벌 음악 팬들의 관심을 받았다. 해당 곡은 숏폼 플랫폼을 중심으로 인기를 얻었으며, 미국 빌보드 메인 싱글 차트인 '핫 100'에서 최고 3위에 오르는 성과를 거뒀다.

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한편 제69회 그래미 어워즈는 2027년 2월 7일 미국 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 개최될 예정이다. 제니가 첫 그래미 후보 지명에 이어 수상까지 이뤄낼 수 있을지 관심이 쏠린다.

tokkig@sportschosun.com