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[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 김효진이 남편과 이혼 위기를 겪었다고 고백했다.

18일 유튜브 채널 '새롭게하소서'에서는 개그우먼 김효진 부부가 출연했다.

김효진의 남편은 수건을 각자 따로 쓰고 호텔에서도 개인 수건을 챙겨갈 정도로 깔끔했다고. 서로 다른 생활 습관으로 작은 갈등이 있었다는 김효진은 "아이가 태어나니까 남편의 예민함, 위생관념이 극에 달했다. 양육방식과 모든 것에서 제가 보기엔 너무 간섭하고 관여해서 피곤해서 크고 작은 갈등이 생겨서 많이 다퉜다"고 털어놨다.

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특히 당시 남편은 일이 잘 풀리지 않아 스트레스가 극에 달한 상태였다고. 김효진은 "그 스트레스가 집까지 영향에 미쳤다. 남편이 힘든 일을 유일하게 털어놓을 수 있는 사람이 저였는데 저는 당시 체력적으로 일하고 아이를 키우니까 너무 피곤했다. 남편이 말을 걸면 피하고 싶었다. 강하게 마음 먹으라 했는데 그게 상처였나 보다"라고 밝혔다.

이에 김효진의 남편은 당시 직장인 수입과 연예인 아내의 수입 격차에 힘들었다고 털어놨다. 결국 그 스트레스로 직장을 퇴사하고 사업을 준비했지만 일이 잘 풀리지 않았다. 김효진은 "남편이 결혼하면서부터 방황이 시작되니까 너무 두렵더라. 결혼을 잘못했다는 불안감이 엄습했다"며 "스트레스가 집에서 해소가 안 되니까 밖으로 나돌면서 술을 마시기 시작하는데 술을 안 마시던 사람이 마음 속에 분노, 상처가 있는 채로 술을 마시니까 술이 기폭제가 됐다. 그 분노가 정말 비정상적인 방법으로 표출되는데 그 분노의 대상이 제가 됐다. 술을 마시고 집에 들어오면 분노를 쏟아내는데 저에 대한 원망, 상처를 토해냈다. 제 입장에선 어이가 없었다"고 털어놨다.

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점점 한계에 달했따는 김효진은 "내가 가정을 감당해낼 여력이 없다는 게 느껴졌다. 이 사람과 못살 거 같다는 느낌이 들었다"며 이혼을 결심했다고 밝혔다. 하지만 그때 생각해낸 건 혼인서약서. 이에 김효진은 다시 마음을 다잡았다고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com