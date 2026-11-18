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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 이효리가 핑클 멤버들과의 만남을 위해 작정하고 꾸민 이른바 '꾸꾸꾸' 패션으로 원조 요정의 존재감을 드러냈다.

이효리는 지난 17일 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 여러 장의 사진을 공개했다. 이날 옥주현, 이진, 성유리 등 핑클 멤버들과 완전체로 만난 이효리는 평소와 사뭇 다른 화려한 스타일링으로 눈길을 끌었다.

공개된 사진에서 이효리는 브라운 컬러의 가죽 바지에 블랙 재킷을 걸치고 같은 색상의 하이힐을 매치했다. 특히 짙은 스모키 메이크업으로 눈매를 강조하며 카리스마 넘치는 분위기를 완성했다.

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초근접 셀카에서도 당당한 표정과 화려한 메이크업이 돋보였다. 또 다른 사진에서는 스트라이프 셔츠에 넥타이를 매치해 세련된 매력을 뽐냈다.

앞서 이효리는 지난 13일 화장기 없는 수수한 얼굴과 스케줄을 위해 꾸민 모습을 공개해 화제를 모은 바 있다. 이효리는 지난해 유튜브 채널 'Hong's MakeuPlay 홍이모'에서 "이제 눈에는 어두운 색을 바르지 않는다. 바르면 주름이 더 티가 난다"며 스모키 메이크업에 대한 고민을 털어놓기도 했다. 팬들의 스모키 메이크업 요청에는 "나도 하고 싶다고"라며 솔직한 속내를 드러냈던 만큼 이번 변신이 더욱 눈길을 끈다.

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한편 이날 이효리는 핑클 멤버들과 나란히 찍은 사진도 공개하며 변함없는 우정을 자랑했다. 1998년 데뷔한 핑클은 오는 2028년 데뷔 30주년을 앞두고 완전체 활동 재개를 공식 발표한 상태다.

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핑클은 향후 약 2년간 새로운 음악과 공연을 비롯해 다큐멘터리, 예능, 전시 등 다양한 프로젝트를 선보일 예정이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com