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[스포츠조선 김수현기자] 배우 이민정이 미국 로스앤젤레스(LA)에 위치한 부부의 세컨드 하우스 내부를 공개했다.

지난 17일 이민정의 개인 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '미국집에서 가족 몰래 야식 먹기(?)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

늦은 밤 야식을 준비하는 과정을 담은 이날 영상에서는 이병헌·이민정 부부의 미국 LA 자택 주방과 다이닝룸, 거실 일부의 고급스러운 인테리어가 자연스럽게 포착돼 시선을 사로잡았다.

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공개된 주방은 화이트와 우드 톤이 조화를 이루는 클래식하면서도 모던한 스타일로 꾸며져 마치 해외 인테리어 화보를 연상케 했다. 공간의 중심을 잡는 큼직한 대리석 아일랜드 식탁과 군더더기 없이 깔끔한 빌트인 수납장은 럭셔리한 분위기를 한층 배가시켰다.

특히 요리를 즐기는 이민정의 취향이 반영된 듯한 주방 설비가 돋보였다. 일반 가정집에서는 쉽게 보기 힘든 전문가용 대형 스테인리스 6구 가스레인지와 대형 후드, 그리고 넉넉한 조리 동선은 현지 대저택 특유의 여유로운 스케일을 고스란히 보여줬다.

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주방과 자연스럽게 이어지는 다이닝룸 역시 높은 층고와 탁 트인 개방감을 자랑했다. 은은한 간접 조명과 우드 프레임, 감각적인 가구 배치가 어우러져 아늑하면서도 세련된 리조트 같은 무드를 완성했다.

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이처럼 럭셔리한 공간 속에서 이민정은 아들의 눈치를 보며 조심스럽게 떡볶이와 라면을 끓이거나, 남편 이병헌에게 맥주 심부름을 부탁하는 등 공간의 화려함과 대비되는 소탈하고 유쾌한 반전 매력으로 웃음을 안겼다.

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앞서 이병헌과 이민정 부부는 지난 2019년 미국 LA 서부 할리우드 인근의 고급 주택을 약 200만 달러(한화 약 24억 원대)에 매입해 큰 화제를 모은 바 있다. 당시 소속사 측은 가족 휴식 및 현지 스케줄 소화를 위한 세컨드 하우스 목적이라고 밝혔다.

한편 이민정은 지난 2013년 배우 이병헌과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있으며, 최근 유튜브 채널을 통해 솔직하고 유쾌한 일상을 공유하며 팬들과 활발히 소통하고 있다.