[스포츠조선 이우주 기자] '전현무계획4' 전현무-곽튜브가 애프터스쿨 이주연-레이나와 유쾌한 먹트립을 펼친다.
20일(금) 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4' 21회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)가 충남 보령의 숨은 맛을 찾아 떠난 가운데, '2세대 걸그룹' 애프터스쿨의 이주연과 레이나가 전격 합류해 환상의 '먹케미'를 뽐내는 현장이 공개된다.
이날 보령에 뜬 전현무는 머드 축제와 대천해수욕장, 다채로운 바다 요리를 소개한 뒤 돌연 "오늘은 특집 이름이 없다"고 선언한다. 당황한 곽튜브를 향해 전현무는 "오늘은 다 먹은 후에 네가 특집 이름을 정해보라"며 선정권을 줘 '곽준빈 특집'이라는 전무후무한 타이틀을 탄생시킨다. 이후 두 사람은 SNS에서 입소문이 난 45년 전통의 '아욱국 백반집'으로 향한다. 사장님은 전현무를 보자마자 "왜 이렇게 젊어?"라며 반기지만, 전현무는 "이제는 늙은 이미지예요"라고 모처럼 겸손함을 드러내 폭소를 안긴다. 여기서 두 사람은 구수한 아욱국 백반 한 상을 맛보며 정을 제대로 느낀다.
이후 애프터스쿨 이주연-레이나가 합류하면서 분위기는 더욱 뜨거워진다. 이동 중 이주연은 "부모님이 '전현무계획' 애청자시다. 그래서 현무 오빠한테 저도 불러 달라고 했더니 '(출연자가) 밀려 있다, 이슈를 만들라'고 하더라"고 폭로해 전현무를 진땀 흘리게 한다. 뒤이어 이주연이 공복이라며 배고파하자, 전현무는 "오늘 아침엔 라면 안 부셔 먹었어?"라고 묻더니 "주연이는 내가 아는 걸그룹 멤버 중에 제일 자기 관리를 안 한다"고 반전 돌직구를 던져 현장을 초토화시킨다.
또한 전현무는 "주연이한테 오늘 한 명 더 같이 오면 좋겠다고 했더니 레이나를 콕 집더라"고 두 사람의 우정을 칭찬한다. 이주연은 "요즘 제일 자주 만나는 사이"라며 애정을 보이고, 레이나 역시 "언니와 제가 동시에 (남자친구와) 이별했었는데, 직후에 같이 여행을 떠났었다"고 각별한 사이임을 인증한다.
남다른 찐친 케미로 뭉친 전현무-곽튜브, 이주연-레이나의 유쾌하고 털털한 보령 먹트립 현장은 20일(금) 밤 9시 10분 방송되는 '전현무계획4' 21회에서 확인할 수 있다.
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