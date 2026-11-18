사진=TEO 살롱드립

사진=TEO 살롱드립

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김영록 기자] 배우 장나라가 6세 연하 비연예인 남편과 결혼에 이르기까지의 비하인드를 털어놓았다.

장나라는 17일 공개된 TEO 웹예능 '살롱드립'에 출연했다.

장나라는 2022년 6세 연하의 촬영감독과 결혼했다. 이날 장도연은 "(장나라가)남편에게 먼저 고백했다더라"라며 러브스토리를 추궁했다.

Advertisement

장나라는 "핑계를 만들었다. 스틸 사진이 나왔으니 보내준다고 문자를 보냈다. 연락을 주고받으면서 '좋은 누나'라는 얘기가 나왔다"면서 "놓치고 싶지 않았다. 지금 말하면 밑져야 본전이다 싶었다. 촬영도 끝났겠다 '저는 좋아합니다' 얘기했다"고 회상했다.

Advertisement

이어 남편이 이를 감사 표현으로 오해하자 "정확히 알려줬다. 이성적인 감정이라고 했다"고 덧붙였다. 장나라는 "(남자가)거절하면 어쩔 수 없는 거다. 내가 너무 긴 시간 동안 연애를 하지 않았다. 그러다보니 용기를 내보고 싶었다"며 웃었다. 또 "이 남자랑 과자 먹으면서 이야기를 하다가, '어 나 시집 가겠는데?' 하는 생각이 들었다"라는 경험도 고백했다.

연상연하 부부의 호칭은 어떨까. 장나라는 "난 남편이 부르고 싶은대로 부른다. '잔또리'라고도 부르고, 어느날은 '삼세페(삼성전자 세일 페스타)'라고 부르더라. 퇴근하면 이마를 툭 치고 간다. 진짜 유치한데 사람을 재미있게 해준다"고 설명했다. 장도연은 "연인끼리 하는 말중에 제일 달달한게 유치하다는 말 아니냐. 귀엽다"라며 감탄했다.

Advertisement

Advertisement

자신의 결혼식에 대해서는 "스윗 드림(sweet dream)은 너무 발랄하다. 난 클래식하고 우아하게 등장하고픈 로망이 있었다"고 했다. 이어 "신부 입장 때는 아버지(주호성)가 계속 화를 내다가, 입장곡이 나오는 순간 표정이 싹 바뀌었다"고 묘사해 장도연을 웃겼다.

장나라는 지난 2022년 6세 연하의 촬영감독과 결혼했다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com