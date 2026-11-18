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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 김혜윤이 대학 입시를 준비하던 시절 겪었던 일화를 공개했다.

지난 17일 유튜브 채널 'TEO 테오'의 웹예능 '살롱드립'에는 배우 장나라와 김혜윤이 게스트로 등장해 진행자 장도연과 다양한 이야기를 나누며 솔직한 입담을 선보였다.

대화 도중 장도연은 김혜윤의 MBTI를 언급하며 "약간 T 아니냐. 의외다. 감성적일 것 같은데"라고 말했다. 이에 김혜윤은 자신의 성격이 과거와 달라졌다고 설명했다.

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그는 "원래 INFJ였는데 살아가면서 ST가 됐다"며 어린 시절 친언니와 있었던 일화를 소개했다.

김혜윤은 "유치원이나 초등학교 저학년 때 억울한 일이 있으면 언니에게 이야기를 했다. 울면서 말하면 언니가 '무슨 말하는지 못 알아듣겠으니까 울음을 그치고 말을 하라'고 했다"며 당시를 떠올렸다.

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감정이 앞서 눈물부터 흘리던 어린 시절과 달리 언니의 말을 들은 뒤에는 생각이 달라졌다고. 김혜윤은 "그때부터 답답하고 힘들면 울어도 짧으면 좋을 것 같다. 운다고 해결되는 게 없으니까. 답답한 게 있으면 소리 내서 엉엉 울어보고 싶다는 생각도 한다"고 털어놨다.

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평소 눈물을 잘 보이지 않는 성격이 된 배경에는 어머니의 영향도 있었다. 김혜윤은 대학 입시 당시 겪었던 경험을 들려줬다.

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그는 대학 진학을 앞두고 두 곳의 1차 전형에 합격했지만, 이후 한 곳에서 불합격 통보를 받았다고 밝혔다. 다른 한 곳의 결과도 확실하지 않았던 상황이라 당시 느꼈던 실망감이 상당했다고 한다.

김혜윤은 "진짜 없다. 손에 꼽힌다. 하나가 대학교에 갈 때 두 군데 1차가 붙었는데 한 군데 떨어졌다. 나머지 한 군데는 붙을지 안 붙을지 잘 모르겠는데. 거실에서 오열을 했다. 간절했던 게 그거다보니까"라며 당시 상황을 설명했다.

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딸이 눈물을 흘리는 모습을 본 어머니는 먼저 이유를 물었다. 대학 입시에서 떨어졌다는 이야기를 들은 어머니는 잠시 아무 말도 하지 않다가 뜻밖의 반응을 보였다.

김혜윤은 어머니가 "왜 울어?"라고 물은 뒤 "수능 봐야겠네, 문제집 펴"라고 말했다고 전했다.

어머니의 단호한 말을 들은 김혜윤 역시 금세 마음을 추슬렀다. 그는 "거기서 눈물 닦으면서 그렇지, 울어서 해결될 게 없지"라고 당시 자신의 생각을 전해 웃음을 안겼다.

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한편 김혜윤은 장나라와 함께 SBS 새 금토드라마 '굿파트너2'에 출연할 예정이다.

tokkig@sportschosun.com