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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 다비치 멤버 겸 사업가 강민경이 과거 '열정페이 논란'을 완전히 씻어내는 대기업급 사내 복지로 화제를 모으고 있다.

강민경은 지난 17일 자신의 소셜미디어(SNS)에 자신이 운영 중인 패션·라이프스타일 브랜드 '아비에무아'의 채용 공고를 공유했다. 이번 공고에서는 기획 MD 경력직을 모집 중이다.

가장 눈길을 끄는 대목은 대폭 강화된 파격적 직원 복지다. 공고에 따르면 아비에무아는 3년 이상 장기 근속자 한 달 안식월 유급 휴가를 비롯해 매월 마지막 주 금요일 1시간 조기 퇴근, 생일 축하 백화점 상품권 지급 및 생일 주간 1회 반차, 연차 외 별도 하계 휴가 및 창립 기념일 휴가, 설·추석 명절 상여금 지급 등을 내세웠다.

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또한 자사 제품 50% 임직원 할인, 자기개발비 및 도서구입비 지원, 매월 자유로운 간식 제공, 경조 휴가 및 경조사비 지원, 자녀를 위한 추가 지원 제도 확립 등 세심한 처우 개선 내용을 담았다.

근무 환경 역시 대기업 부럽지 않은 수준으로 탈바꿈했다. 단독 신사옥 근무는 물론 1시간 15분의 여유로운 점심시간, 눈치 보지 않는 자유로운 연차 사용, 퇴근 후 온전한 개인 시간 보장, 자유로운 출근룩 등을 근무 장점으로 명시했다.

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앞서 강민경은 지난 2023년 채용 공고에 기재된 낮은 연봉 금액으로 인해 이른바 '열정페이 논란'에 휩싸이며 뭇매를 맞은 바 있다.

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당시 강민경은 "학력·경력무관 신입 CS 채용 공고에 연봉 2,500만 원을 기재하려 했으나, 이전 경력직 공고를 재활용하는 과정에서 연봉이 잘못 게시됐다"고 해명하며 퇴사율 등 각종 오해를 바로잡았다.

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이후 인사 및 노무 제도 전면 개편을 약속했던 강민경은 자신의 유튜브 채널을 통해 변화 과정을 투명하게 공개하기도 했다.

그는 "노무사와 만나 놓치거나 뒤처진 부분은 없었는지 꼼꼼하게 컨설팅받았다"며 "이번 기회에 인사 및 노무 제도를 다 점검하는 게 맞다고 생각했다. 정신이 바짝 차려졌다"고 고개를 숙였다.

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3년 전 논란 이후 노무 컨설팅과 과감한 처우 개선을 거쳐 단독 신사옥 이전과 한 달 유급 안식월까지 도입한 행보에 누리꾼들 역시 "제대로 정신 차리고 환골탈태했다", "웬만한 중소·중견기업보다 복지가 훨씬 좋다"며 뜨거운 반응을 보이고 있다.

narusi@sportschosun.com