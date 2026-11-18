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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 고경표의 음주운전 사고로 결국 '보검 매직컬2'까지 편집을 결정했다. 첫 방송을 불과 11일 앞두고 고정 출연자의 분량을 덜어내야 하는 초유의 상황에 제작진도 당혹감을 감추지 못했다.

18일 tvN 예능 '보검 매직컬2' 제작진은 공식 입장을 통해 "해당 프로그램은 올여름 촬영을 마친 사전제작 프로그램으로, 국내는 물론 다수의 해외 OTT를 통해서도 공개될 예정"이라고 밝혔다.

이어 "제작진 역시 후반부까지 편집이 진행된 상태에서 첫 공개를 앞두고 관련 보도를 통해 해당 소식을 접했다"며 "예상치 못한 상황에 당혹스럽고 유감스럽게 생각하고 있다"고 전했다.

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고경표의 출연 분량을 줄이는 과정에서 발생할 어려움도 토로했다. 제작진은 "3인의 고정 출연진이 한 공간에서 생활하면서 마을 주민들과 다양한 교감을 나누는 프로그램"이라며 "각 출연자의 역할과 분량이 프로그램 전체의 구성과 밀접하게 연결돼 있어 현실적인 한계가 있다"고 설명했다.

그러면서도 "시청 흐름을 해치지 않는 선에서 시청자 여러분의 불편을 최소화할 수 있도록 제작진 모두 최선을 다하겠다"고 밝혔다. 고경표의 완전한 통편집을 확정하기보다는 프로그램의 흐름을 고려해 출연 분량을 조정하겠다는 입장이다.

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오는 29일 첫 방송되는 '보검 매직컬2'는 박보검과 이상이, 새 멤버 고경표가 바닷가 마을에서 주민들을 위해 미용실을 운영하는 힐링 예능이다. 특히 시즌1에 출연했던 곽동연이 군 입대로 자리를 비우면서 고경표가 합류한 만큼 세 사람의 호흡이 프로그램의 핵심이다.

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박보검은 프로그램을 위해 미용사 국가기술자격증까지 취득하며 남다른 열정을 쏟았다. 그러나 방송 시작도 전에 고경표의 음주운전 사고가 터지면서 오랜 시간 준비한 프로그램에도 예상치 못한 차질이 생겼다.

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앞서 '보검 매직컬2' 측은 공식 SNS에 공개했던 고경표의 홍보 영상을 삭제하며 흔적 지우기에 나섰다. 박보검과 이상이의 홍보 영상은 그대로 남아 있는 가운데 본 방송에서도 고경표의 분량을 조정하기로 한 것이다.

고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동에서 음주 상태로 차량을 운전하다 청소차를 들이받는 사고를 냈다. 당시 혈중알코올농도는 면허 취소 기준을 크게 웃도는 0.150%로 측정됐다.

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사고 이후 고경표는 지난 15일 SNS를 통해 "술을 마시고 운전대를 잡은 건 전적으로 제 잘못"이라며 직접 사과했다. 특히 "같이 웃으며 찍었던 장면을 제 잘못 때문에 다시 편집하고, 오래 준비한 일정을 두고 갑자기 어려운 결정을 해야 하는 분들이 계신다"며 제작진과 동료들에게 미안한 마음을 전하고 모든 활동 중단을 선언했다.

고경표의 음주운전 여파는 방송가 전반으로 확산하고 있다. MBC '놀면 뭐하니?'는 사고 당일인 14일 방송에서 고경표의 개인 출연 분량을 대부분 삭제했다. tvN '식스센스: B사이드' 역시 지난 15일 방송에서 단독 장면과 개인 발언 등을 상당 부분 편집했다.

오는 12월 2일 공개되는 티빙 '대탈출: 도시괴담'도 재편집을 결정했다. 제작진은 출연진이 함께 추리를 진행하는 프로그램 특성상 편집에 한계가 있지만 고경표의 노출 분량을 최대한 줄이겠다고 밝혔다.

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고경표의 한순간 잘못으로 출연 프로그램들이 잇따라 편집에 나선 가운데 박보검의 이름을 내건 '보검 매직컬2'가 어떤 모습으로 첫 방송을 선보일지 관심이 쏠린다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com