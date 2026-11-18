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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 라미란이 또다시 주연 동료의 대형 사고로 인해 애써 찍어둔 신작 공개에 차질을 빚는 상황을 맞았다.

이번 악재가 대중에게 더욱 뼈아프게 다가오는 이유는 라미란이 이미 비슷한 '동료 리스크'로 긴 기다림을 겪은 전력이 있기 때문이다.

앞서 라미란은 강형철 감독의 영화 '하이파이브'에서 이재인, 안재홍, 김희원, 오정세, 신구, 박진영 등과 호흡을 맞췄다. 2021년 크랭크업 후 이듬해 관객을 만날 예정이었으나, 함께 출연한 유아인의 마약 투약 혐의가 터지면서 창고에 묶였고 결국 지난해 5월에야 뒤늦게 빛을 볼 수 있었다.

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'하이파이브'의 악몽에서 벗어난 지 얼마 지나지 않아 이번에는 신작 '원조x떡집'(감독 김경윤)이 직격탄을 맞았다.

영화계에 따르면 지난 2월부터 5월까지 모든 촬영을 마치고 후반 작업에 한창이던 '원조x떡집'은 최근 핵심 주연인 고경표의 음주운전 적발 소식이 전해지면서 개봉 전략 전면 수정이 불가피해졌다.

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라미란과 고경표, 그룹 아이들 멤버 민니 등이 의기투합한 이 작품은 신예 감독의 장편 데뷔작으로 기대를 모았으나, 예상치 못한 암초를 만나며 앞날이 불투명해졌다.

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배급을 맡은 쇼박스 측 역시 사태 파악 후 내부 대응책을 고심 중인 것으로 전해졌다.

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작품의 완성도나 본인의 연기력과는 전혀 무관하게, 호흡을 맞춘 동료 배우들의 일탈이 연달아 차기작의 발목을 잡으면서 라미란을 향한 안타까운 시선이 쏟아지고 있다.

한편 논란의 중심에 선 고경표는 지난 14일 새벽 3시 30분께 서울 마포구 동교동 인근 도로에서 술에 취한 채 승용차를 몰다 청소차와 충돌하는 사고를 냈다.

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당시 경찰이 측정한 혈중알코올농도는 면허 취소 기준(0.08%)의 두 배에 육박하는 0.150%의 만취 상태였다.

소속사 씨엘엔컴퍼니는 즉각 사과문을 내고 피해 회복과 법적 처분 수용을 약속했으며, 고경표 본인 역시 개인 계정을 통해 "평소 주변에 음주운전을 경계하자고 말해왔던 제가 그 약속을 어겼다"며 전적인 잘못을 시인하고 활동 중단을 알렸다.

고경표의 만취 운전 여파는 스크린을 넘어 안방극장까지 덮쳤다. MBC '놀면 뭐하니?', tvN '식스센스: B사이드', 티빙 '대탈출: 도시괴담' 등 그가 출연 중이던 주요 예능 프로그램들은 일제히 통편집을 결정했고, '보검 매직컬2' 제작진 역시 편집 수위를 놓고 논의에 들어갔다.

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narusi@sportschosun.com