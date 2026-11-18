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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 김민이 인간의 탐욕으로 벼랑 끝에 몰린 야생동물들의 잔혹한 현실을 알리는 KBS 1TV 다큐멘터리 '죽음의 비즈니스'에 함께한다.

오는 11월 25일(수) 밤 10시 KBS 1TV 생명대기획 다큐멘터리 3부작 '죽음의 비즈니스'가 첫 방송된다. 최근 인기 예능 프로그램에서 꾸밈없는 자연인의 일상과 거침없는 '야생미'를 선보였고, '아침마당'을 통해서도 시청자들의 큰 사랑을 받은 김민이 '죽음의 비즈니스'의 앰배서더로 합류했다. 그는 기존 예능에서의 유쾌함과는 180도 다른, 진중하고 호소력 짙은 모습으로 야생의 비극을 전한다.

총 3부작으로 기획된 이번 다큐멘터리는 매주 인간의 욕심이 낳은 충격적인 현장과 우리가 알아야 할 실태를 가감없이 적나라하게 공개한다. 먼저 1부 '피의 바코드'에서는 '호골주' 한 병을 위해 사육되고 밀렵당하는 야생의 제왕 호랑이의 비극을 다룬다. 동남아부터 호랑이가 서식하지 않는 땅, 남아프리카공화국에까지 생긴 '호랑이 사육 농장'의 실태를 방송 최초로 낱낱이 밝힌다.

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2부 '잔혹한 캡슐'에서는 과학의 탈을 쓴 현대판 보신 문화를 파헤친다. 흔히 볼 수 있는 건강기능식품의 이면에 가려진 잔혹한 하프물범 학살의 현장을 조명하고, 일상생활 깊숙이 침투한 건강기능식품 산업의 민낯을 고발한다.

마지막 3부 '탐욕의 덫'에서는 인류를 공포에 몰아넣은 HIV, 에볼라, 코로나19 등 팬데믹의 기원을 짚는다. 아프리카와 동남아시아에서 거래되는 천산갑과 박쥐 등, 야생동물 불법 유통망이 어떻게 종의 경계를 넘어 바이러스의 통로가 되었는지 파헤친다. 이는 다시 찾아올 팬데믹에 대한 강력한 경고장이다.

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타 종의 생명을 담보로 삼은 인간의 '건강 욕구'에 묵직한 윤리적 질문을 던지고, 공존의 방식을 모색하는 KBS 생명 대기획 다큐멘터리 '죽음의 비즈니스' 3부작은 오는 11월 25일부터 12월 9일까지 3주간 매주 수요일 밤 10시 KBS 1TV에서 방송된다.

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wjlee@sportschosun.com