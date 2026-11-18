Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 데이식스(DAY6) 영케이가 '라디오스타'에서 3년 전 자신에게 남겨진 "놀리는 맛이 없다"는 평가를 꺼내며 예능 설욕전에 나선다. '노잼 케이' 탈출을 위해 새롭게 준비한 성대모사부터 과거 통편집됐던 댄스까지 만반의 준비를 마친 것. 여기에 선배 이적의 '놀라운 토요일' 로고송 자리를 차지한 것도 모자라 '라디오스타' 로고송까지 노리는 야심 찬 행보를 공개한다.

오늘(18일) 수요일 밤 10시 30분 방송되는 MBC '라디오스타'(기획 최윤정 / 연출 윤혜진, 남유정, 황윤상, 변다희, 양인혜)는 정재형, 이적, 영케이, 김간지가 출연하는 '나는 양손잡이야~' 특집으로 꾸며진다.

이날 영케이는 지난 '라디오스타' 출연 당시 들었던 "놀리는 맛이 없다"는 평가가 3년이 지난 지금까지 마음에 남아 있다고 고백한다. 전역한 지 얼마 되지 않았던 당시에는 긴장한 나머지 예능감을 제대로 발휘하지 못했다는 것. 이후 여러 예능 프로그램에서 경험을 쌓아온 그는 이번만큼은 달라진 모습을 보여 주겠다며 남다른 각오를 드러낸다.

Advertisement

특히 영케이는 '노잼 케이'라는 별명에서 벗어나 '유잼 케이'로 거듭나기 위해 새롭게 준비한 개인기까지 총동원한다. 여기에 지난 출연 당시 야심 차게 선보였지만 통편집됐던 춤의 설욕전까지 예고한다. 과연 3년 만에 돌아온 영케이가 MC들에게 예능감을 인정받을 수 있을지 관심이 모인다.

그런가 하면 영케이는 선배 이적의 밥그릇을 빼앗게 된 뜻밖의 사연도 공개한다. 올해 '놀라운 토요일' 고정 멤버로 합류한 이후 자신이 만든 곡으로 프로그램의 로고송이 교체됐다는 것. 기존 로고송은 이적이 직접 제작한 곡으로 오랫동안 사용돼 왔다고. 영케이의 등장으로 로고송 자리를 내주게 된 이적의 반응에도 관심이 집중된다.

Advertisement

영케이의 욕심은 여기서 끝나지 않는다. '놀토'에 이어 '라디오스타' 로고송까지 노리며 직접 준비한 곡을 현장에서 무반주로 선보이는 것. 선배 이적이 지켜보는 가운데 '라디오스타'의 로고송을 준비해 온 영케이의 도전에 MC들이 어떤 평가를 내렸을지 궁금증을 높인다.

Advertisement

이어 영케이는 지금의 데이식스와는 사뭇 달랐던 데뷔 초 이야기를 꺼낸다. JYP 소속으로 데뷔했지만 기대했던 화려한 홍보 활동 대신 멤버들이 직접 길거리로 나가 자신들의 음악을 알려야 했다고 회상한다. 특히 데이식스라는 이름조차 생소했던 시절, JYP 소속임을 알리기 위해 JYP 쇼핑백까지 동원했다고 밝혀 눈길을 끈다. 직접 발로 뛰며 공연을 알리던 데뷔 초를 지나 대형 공연장 매진까지 이뤄낸 성장 과정도 함께 전한다.

Advertisement

무대 위에서 인기를 얻기 위해 시야까지 포기(?)했던 특별한 에피소드도 공개한다. 영케이는 데뷔 초 격렬한 헤드뱅잉을 하다가 예상치 못한 상황을 맞았는데, 오히려 팬들의 뜨거운 반응을 얻었다고 밝힌다. 이후 그 순간을 다시 재현하기 위해 무대 위에서 두 배로 바빠졌다는 것. 당시 영상까지 공개되자 스튜디오에서는 영케이의 남다른 노력에 웃음이 쏟아진다.

최근에는 분장 콘텐츠에 푹 빠진 근황도 전한다. 영케이는 왕홍 분장에 도전한 콘텐츠가 수백만 조회수와 댓글 3만 개 이상을 기록하며 자신의 예상보다 훨씬 큰 관심을 받았다고 밝힌다. 하지만 조회수가 폭발적으로 증가하는 동안 SNS 팔로워 수는 오히려 줄어들고 있다고 고백해 모두를 놀라게 한다.

Advertisement

3년 만에 '라디오스타'로 돌아와 예능 설욕전에 나선 영케이의 개인기부터 이적의 로고송을 교체한 비하인드, 데이식스의 성장 스토리와 분장 중독 근황까지 영케이의 이야기는 오늘(18일) 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.

한편, '라디오스타'는 MC들이 어디로 튈지 모르는 촌철살인의 입담으로 게스트들을 무장해제시켜 진짜 이야기를 끄집어내는 독보적 토크쇼로 많은 사랑을 받고 있다.

wjlee@sportschosun.com