[스포츠조선 김수현기자] 방송인 장성규가 소속사 SM C&C로부터 최고급 신형 밴을 지원받고 남다른 대우를 인증했다.
장성규는 18일 "SM에서 마련해 주신 새 차 타고 첫 출근!"이라는 글과 함께 차량 내부 사진을 공개했다.
이어 그는 "우리 회사 최고! 더 열심히 일하겠습니다♡ #감사합니다 #sm씨앤씨"라며 소속사를 향한 각별한 애정을 드러냈고, "그나저나 새 차 냄새는 언제나 옳다 최고의 향수임"이라고 덧붙이며 설레는 마음을 감추지 못했다.
공개된 사진에는 넓은 실내 공간과 대형 모니터까지 갖춘 최고급 밴의 내부 모습이 담겼다. 특히 출고 당시의 보호 비닐조차 뜯지 않은 채 그대로 유지된 초호화 신차의 면모가 시선을 사로잡았다.
장성규는 지난해 SM C&C와 전속계약을 체결한 뒤 다방면에서 활약을 이어가고 있다.
지난달에는 "별들의 잔치, SM에 들어온 이후로 소속사 연예인들이 단체로 모인 건 처음"이라며 강호동, 전현무, 서장훈, 한석준, 장영란, 김수로, 이학주 등이 속한 소속사 단체 회동에 대한 벅찬 소감을 전하기도 했다.
한편 장성규는 2011년 JTBC 1기 공채 아나운서로 데뷔한 뒤 2019년 4월 프리랜서로 전향해 특유의 입담과 진행 실력을 인정받으며 왕성한 활동을 펼치고 있다.