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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 이범수와 이혼한 통역사 이윤진이 건강 상태를 전하며 근황을 알렸다.

이윤진은 지난 17일 개인 계정에 사진 한 장과 함께 현재 몸 상태에 관한 글을 올렸다.

공개된 사진에는 병원에서 수액을 맞고 있는 이윤진의 모습이 담겨 있었다. 그는 최근 체력이 눈에 띄게 떨어졌다는 사실을 알리며 "기력이 많이 쇠했다"라고 적었다.

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이어 다음 날 출장을 앞두고 몸 상태를 확인한 의료진이 아르기닌과 비타민 등을 충분히 보충할 수 있도록 수액을 처방해 줬다고 설명했다.

이윤진은 "오늘 컨디션 보시더니 낼 출장 전 아르기닌이랑 비타민 듬뿍 넣어서 딱 맞춰주신"이라고 덧붙이며 수액을 맞게 된 상황을 전했다.

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수액 치료 이후에는 한결 편안해진 몸 상태도 알렸다. 그는 "거짓말처럼 소화도 잘되고 몸도 따뜻해짐"이라고 전하며 컨디션이 회복되고 있음을 밝혔다.

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한편 이윤진은 이범수와 결혼해 딸과 아들을 두었으나 결혼 생활을 마무리하고 이혼했다. 과거 인도네시아 발리에서 생활했던 그는 현재 한국으로 돌아와 두 아이들을 양육하고 있다.

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tokkig@sportschosun.com