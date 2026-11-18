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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 고경표의 음주운전 후폭풍이 걷잡을 수 없이 커지고 있다. 출연 예능 5편이 줄줄이 편집에 나선 데 이어 라미란과 호흡을 맞춘 주연 영화의 개봉 계획에도 비상이 걸렸다. 박보검과 이상이 등 동료 배우들까지 예상치 못한 날벼락을 맞은 상황이다.

18일 tvN '보검 매직컬2' 제작진은 고경표의 출연 분량을 조정하겠다는 입장을 밝혔다. 오는 29일 첫 방송을 불과 11일 앞둔 상황에서 고정 출연자의 음주운전 사고가 발생하면서 프로그램 전체를 재편집해야 하는 부담을 떠안게 됐다.

제작진은 "올여름 촬영을 마친 사전제작 프로그램으로 국내는 물론 다수의 해외 OTT를 통해서도 공개될 예정"이라며 "후반부까지 편집이 진행된 상태에서 첫 공개를 앞두고 관련 보도를 통해 해당 소식을 접했다"고 설명했다. 이어 "예상치 못한 상황에 당혹스럽고 유감스럽게 생각하고 있다"고 밝혔다.

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이어 어잉"3인의 고정 출연진이 한 공간에서 생활하면서 마을 주민들과 다양한 교감을 나누는 프로그램"이라며 출연자들의 역할과 분량이 서로 연결돼 있어 편집에 현실적인 한계가 있다는 점도 강조했다. 그러면서 "시청 흐름을 해치지 않는 선에서 시청자 여러분의 불편을 최소화할 수 있도록 제작진 모두 최선을 다하겠다"고 전했다.

'보검 매직컬2'는 박보검과 이상이, 새 멤버 고경표가 바닷가 마을에서 헤어숍을 운영하는 과정을 담은 예능이다. 박보검이 헤어 시술을, 이상이가 네일아트를, 고경표가 요리를 담당하는 구성으로 촬영까지 마쳤지만 방송 직전 뜻밖의 악재를 만났다.

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고경표의 음주운전 후폭풍은 이미 방송가 전반으로 번졌다.

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지난 14일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'는 고경표가 출연한 '95 서울가요제' 특집에서 그의 개인 분량을 사실상 통편집했다. 사고 소식이 알려진 당일 방송을 앞두고 긴급하게 편집을 진행한 것.

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이튿날 방송된 tvN '식스센스: B사이드' 역시 고경표의 단독 장면과 개인 발언을 상당 부분 삭제했다. 다만 출연진 전체가 등장하는 장면과 일부 목소리는 그대로 방송됐다. 제작진은 오는 22일 최종회에서도 고경표의 분량을 최대한 덜어낼 방침이다.

고경표가 게스트로 녹화를 마친 tvN '놀라운 토요일'도 편집을 결정했다. 아직 해당 녹화분의 방송 날짜가 확정되지 않은 가운데 제작진은 출연 장면을 최소화하겠다는 입장이다.

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오는 12월 2일 공개되는 티빙 오리지널 '대탈출: 도시괴담'도 상황은 마찬가지다. 김종민, 김동현, 신동, 유병재, 승관 등이 함께 출연한 프로그램으로 출연진이 서로 단서를 주고받으며 추리를 이어가는 특성상 고경표만 완전히 지우기는 쉽지 않은 상황이다. 제작진 역시 "다수의 출연진이 연계해 추리를 이어가는 콘텐츠 특성상 편집에 한계가 있을 수 있다"면서도 고경표의 노출 분량을 최대한 조정해 재편집하겠다고 밝혔다.

영화계에도 불똥이 튀었다. 고경표가 라미란과 공동 주연을 맡은 영화 '원조x떡집'은 내년 개봉을 목표로 후반 작업을 진행 중이었지만 이번 사고로 개봉 일정에 불확실성이 생겼다.

'원조x떡집'은 위기에 놓인 떡집 사장 안복자(라미란)가 우연히 마약 거래 현장을 목격하면서 벌어지는 이야기를 그린 코미디 영화다. 그룹 아이들 민니도 출연하며 김경윤 감독의 첫 장편 연출작으로 기대를 모았다.

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지난 2월 촬영을 시작해 5월 크랭크업한 작품이지만 주연 배우의 음주운전 논란이라는 악재를 피하지 못했다. 투자배급사 쇼박스 측은 "상황을 접하고 대응을 논의 중"이라고 밝혔다.

예정됐던 팬미팅도 취소됐다. 오는 21일 서울 성암아트홀에서 열릴 예정이었던 '2026 고경표 팬미팅: 나우 경표 나이트'는 결국 개최가 무산됐으며, 예매 티켓은 전액 환불 처리된다.

고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동에서 술에 취한 상태로 자신의 승용차를 몰다 작업 중인 청소차를 들이받았다. 당시 혈중알코올농도는 면허 취소 기준인 0.08%를 크게 웃도는 0.150%로 측정됐고 청소차에 탑승한 60대 직원이 경상을 입은 것으로 알려졌다. 사고 다음 날 고경표는 SNS를 통해 "술을 마시고 운전대를 잡은 건 전적으로 제 잘못"이라며 사과했다. 특히 "같이 웃으며 찍었던 장면을 제 잘못 때문에 다시 편집하고, 오래 준비한 일정을 두고 갑자기 어려운 결정을 해야 하는 분들이 계신다"며 동료와 제작진에게 미안한 마음을 전했다. 이어 모든 예정된 활동을 중단하고 사고 피해 회복과 법적 책임을 다하겠다고 밝혔다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com