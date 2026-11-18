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[스포츠조선 이우주 기자] '신상출시 편스토랑'에서 지승현, 장나라, 유나가 재회한다.

11월 19일(목) 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 다재다능 편셰프 지승현이 특별한 손님들을 초대한다. 바로 SBS 드라마 '굿파트너'에서 아내와 딸로 호흡을 맞춘 장나라와 유나가 그 주인공이다. 드라마가 아닌 예능 '편스토랑'에서 재회한 세 사람의 유쾌한 티키타카가 목요일 저녁 안방에 큰 웃음을 선사할 것으로 기대된다.

이날 공개되는 VCR 속 지승현은 장나라에게 "제가 드라마에서 굉장한 실례를 하지 않았나?"라며 "너무 큰 잘못을 해서 사죄의 밥상을 차려드리고 싶다"라고 말했다. '굿파트너'에서 지승현은 아내 차은경(장나라 분)을 두고 바람을 피우는 불륜 남편 김지상 역할로 출연했다. 당시 지승현의 명품 불륜 연기는 많은 시청자들의 과몰입을 유발했다. 이에 지승현이 대국민 사과까지 하는 등 큰 화제를 모았다.

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당시를 떠올리며 지승현이 장나라에게 사죄의 밥상을 대접하기로 한 것. 이에 지승현은 장나라를 위해 1++ 한우, 갑오징어 등을 통 크게 준비했다. 지승현이 장나라를 위해 특별히 준비한 메뉴는 무엇일까. 장나라가 "美쳤다!"를 연발한 사죄의 밥상 메뉴는 '편스토랑' 본 방송에서 공개된다.

이날의 만남에는 극 중 지승현과 장나라의 딸 김재희 역할을 맡았던 배우 유나도 함께 했다. 세 사람은 진짜 가족처럼 서로를 "엄마, 아빠", "딸"이라고 부르며 서로를 챙겼다. 이에 장나라는 "우리가 (드라마에서와 달리) 이렇게 행복하고 평화로우니까 진짜 어색하다"라고 말해 유나의 공감을 샀다. 지승현이 "다시 한번 죄송합니다"라고 사죄한 가운데 장나라는 "(지승현 때문에) 집에 가서도 화가 난다. 자기 전에 누워서 눈을 감아도 화가 난다"라고 분노를 터트려 폭소를 유발했다.

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장나라뿐 아니라 온 국민의 분노를 여전히 치솟게 하는 '굿파트너' 속 나쁜 남편 지승현. 지승현이 과거를 참회하며 준비한 사죄의 밥상은 장나라와 유나의 마음을 풀어줄 수 있을까. 드라마에서와는 180도 다른 세 사람의 유쾌한 이야기는 11월 19일 목요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 만나볼 수 있다.

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wjlee@sportschosun.com