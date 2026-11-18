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[스포츠조선 이우주 기자] '퍼펙트 라이프' 홍여진이 유방암 투병기를 털어놓는다.

오늘(18일) 오후 8시 방송되는 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에서 배우 홍여진이 유방암 투병 이후 되찾은 활기찬 일상을 공개한다.

2020년 '퍼펙트 라이프' 패널로 활약했던 원년 멤버 홍여진이 오랜만에 스튜디오를 찾았다. 이날 홍여진은 고통스러웠던 유방암 투병 과정을 털어놓으며 안타까움을 자아냈다. 홍여진은 "유방암 특집 방송을 시청하던 중 유방암 자가 진단을 따라 해보다가 왼쪽 유방에 호두알 크기의 덩어리가 잡혔다. 병원에 가니 크기 7cm 암이었다"라며 우연히 암을 발견하게 된 상황을 설명했다.

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이어 홍여진은 "왼쪽 유방의 7cm 암세포와 림프절 16개를 제거하는 수술을 하고 항암 치료 4회, 방사선 치료 28회를 진행했었다"라며 길고 힘겨웠던 치료 과정을 전했다. 특히 "지금까지도 유방암 수술 부위에 땀이 안 난다. 방사선 치료하면서 땀샘이 다 죽었다. 방사선 치료는 살이 타들어 가고 전자레인지에 들어가는 듯한 고통이다. 지금도 비 오는 날이면 욱신거린다"라며 암 투병 후유증을 토로했다.

투병 이후 건강한 일상을 이어가는 홍여진의 모습도 공개된다. 홍여진은 "아침, 저녁마다 족욕을 하고 한여름에도 족욕을 한다"라며 남다른 족욕 사랑을 드러냈다. 또한 집 천장에 플라잉 요가 기구까지 설치해 꾸준히 운동한다고 밝혀 눈길을 끌었다. 홍여진은 "2~3년 전에 플라잉 요가를 배웠는데 너무 좋더라"라며 "일주일에 두세 번은 꼭 한다. 그러니까 지금까지 그나마 버티는 것 같다"라고 자신만의 건강 관리 비결을 밝혔다.

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한편, 홍여진의 30년 지기 개그우먼 김현영이 집을 방문해 함께 식사를 즐겼다. 식사 중 김현영이 이상형을 묻자 홍여진은 "매력이 있어야 한다"라고 답하며 솔직한 연애관을 드러냈다. 이를 들은 MC 현영이 마지막 연애를 묻자, 홍여진은 "20년 전 유방암 수술 무렵이 마지막이었다"라고 밝혀 놀라움을 안겼다. 이어 "유방암 투병 이후로 남자에게서 완전히 해방했다. 전에는 항상 사랑을 갈구했었다"라고 덧붙이며 20년간 이어진 솔로 생활에 대해 털어놨다.

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유방암 투병을 극복한 홍여진의 특별한 싱글 라이프는 오늘(18일) 오후 8시 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에서 확인할 수 있다.

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wjlee@sportschosun.com