사진 출처=이지아 인스타그램

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[스포츠조선 김소형 기자]배우 이지아가 군살 없는 복부와 배꼽 피어싱을 공개해 눈길을 끌었다.

이지아는 지난 17일 자신의 SNS에 메이크업 아티스트 서옥과 함께한 사진 여러 장을 올렸다.

화장기 없는 듯 자연스러운 얼굴과 긴 머리의 이지아는 40대 후반인 나이가 믿기지 않는 동안 미모로 눈길을 끌었다.

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특히 토끼 그림이 그려진 크롭 티셔츠와 연분홍색 파자마 팬츠를 입고 거울 앞에서 장난스러운 포즈를 취했는데, 두드러진 '배꼽 피어싱'으로 색다른 매력을 드러냈다.

함께 공개한 영상에서는 톤업크림을 얼굴뿐 아니라 목까지 꼼꼼히 발라야 한다며 자신만의 피부 톤 관리 팁을 전하기도 했다.

사진 출처=이지아 인스타그램

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한편 1978년생으로 만 48세인 이지아의 파격적인 스타일은 이번이 처음이 아니다.

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앞서 9월에는 해변에서 블랙 민소매 베스트와 화이트 쇼츠, 스포츠 선글라스를 매치한 사진을 공개하며 자유로운 분위기를 선보였다. 2024년에는 '2024 MAMA AWARDS' 무대에서 직접 쓴 랩으로 퍼포먼스를 펼쳐 화제를 모으기도 했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com