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엔씨의 MMORPG '리니지M'이 신규 업데이트 'UNBREAKABLE'을 앞두고 사전예약에 돌입했다. 핵심 콘텐츠인 기사 클래스 리부트를 비롯해 TJ 쿠폰과 성장 지원 등 기존 이용자와 신규 이용자를 겨냥한 다양한 혜택을 준비했다.

엔씨는 18일부터 12월 1일 자정까지 공식 홈페이지에서 'UNBREAKABLE' 사전예약을 진행한다. 업데이트는 12월 2일 적용되며, 기사 클래스 리부트에 대한 구체적인 내용은 오는 26일 공개할 예정이다.

사전예약 참여자는 레거시 월드와 기존 리부트 월드, 신규 서버인 '기란'과 '하이네'에서 각각 사용할 수 있는 쿠폰 3종을 받는다. 쿠폰 등록 후 지급되는 사전예약 보상 티켓으로는 '수호자의 보급 상자'와 '수호자의 성장 지원 상자' 가운데 하나를 선택해 제작할 수 있다.

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두 상자에는 60일 동안 매일 성장용 소모품을 제공하는 '수호자의 행운 큐브'와 PVE 대미지 리덕션 +2 효과를 부여하는 '수호자의 표식'이 공통으로 포함된다. '수호자의 표식'은 명예 코인을 사용하면 10분 동안 PVP 대미지 리덕션 +2 효과를 얻는 버프로도 활용할 수 있다.

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'수호자의 보급 상자'에는 룬 선택 상자, 스킬 카드 뽑기팩 상자, 퓨어 엘릭서, 수호석, 축복의 성수(대) 등이 담긴다. 월드 유형에 따라 레거시 월드는 '최상급 뽑기팩 선택 상자', 리부트 월드는 '신비한 뽑기팩 선택 상자'를 추가로 지급한다.

성장에 초점을 맞춘 '수호자의 성장 지원 상자'를 선택하면 아덴 기사단의 장비 상자와 수호자의 성장 두루마리, 성장 엠블럼 등을 받을 수 있다. 성장 두루마리는 80레벨까지 단계별 연계 퀘스트와 보상을 제공하며, 성장 엠블럼은 80레벨 달성 전까지 3단 가속과 획득 경험치 300% 증가 효과를 지원한다. 기사 클래스 이용자에게는 기간제 아이템인 '불패의 벨트'가 추가 지급된다.

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사전예약 기간에는 채널 구독 이벤트도 열린다. 사전예약에 참여한 뒤 리니지M 카카오 채널과 공식 유튜브 채널을 구독하면 신비한 변신·마법인형·성물 뽑기팩과 종합 코인 선택 상자를 받을 수 있다. 기존 구독자도 참여 가능하다.

업데이트 기념 TJ 쿠폰도 제공한다. 이용자는 오는 30일 오후 9시부터 12월 16일 정기점검 전까지 게임 내 상점에서 아데나로 'TJ 쿠폰 선물 상자'를 구매할 수 있다. 이번 쿠폰은 '스킬 합성'에 사용되며, 6월 24일 정기점검 이후부터 12월 2일 정기점검 전까지의 스킬 카드 합성 이력 가운데 최고 등급 이하의 합성에 다시 도전할 수 있다. 신규 서버인 '기란'과 '하이네'는 9월 9일 오픈 시점부터 합성 이력이 집계된다.

한편 '리니지M'은 18일 정기점검 이후부터 25일 정기점검 전까지 '리니지 페스티벌 전야제' 이벤트를 진행한다. 게임 플레이를 통해 획득한 '리니지 페스티벌 주화'는 오는 25일 경기도 고양시 킨텍스에서 열리는 행사장에서 바우처로 교환할 수 있다. 이를 활용해 리니지 굿즈를 구매하거나 현장 어트랙션 프로그램에 참여할 수 있다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com