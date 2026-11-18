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[스포츠조선 김수현기자] 개그우먼 안영미가 최근 파격적인 숏컷 헤어스타일로 변신한 이유가 다름 아닌 '산후 탈모' 때문이었다고 솔직하게 고백했다.

지난 16일 공개된 유튜브 채널 '비보 티비'의 웹예능 '개세모 2'에는 SNL 고인물 멤버들인 안영미, 권혁수, 정상훈이 출연해 유쾌한 입담을 뽐냈다.

이날 방송에서 파격적인 짧은 머리를 본 동료들이 헤어스타일에 대해 묻자, 안영미는 숨김없이 "오늘 커트했다"며 털털하게 말문을 열었다.

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이어 안영미는 "요즘 산후 탈모가 와서 '이왕에 머리 빠질 바에는 그냥 잘라버리자' 싶었다"라 고백했다. 출산 후 많은 여성들이 겪는 현실적인 고충인 '산후 탈모'를 유쾌한 웃음으로 승화시킨 것.

이에 정상훈은 "아예 머리를 다 밀어버리지 그랬냐. 독특하게"라며 유쾌하게 받아쳐 웃음을 자아냈다.

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화려한 무대 위 스타이기 이전에 한 아이의 엄마로서 겪는 진솔한 고민에 동료들과 시청자들의 공감이 이어졌다.

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한편 안영미는 2020년 외국계 회사에 재직 중인 회사원과 결혼했으며 슬하에 두 아들을 뒀다. 남편은 현재 미국에서 근무 중으로, 안영미는 홀로 육아와 일을 병행하고 있다.