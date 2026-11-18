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[스포츠조선 이우주 기자] tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 '헤맨 만큼 내 땅' 특집이 펼쳐진다.

오늘(18일) 저녁 8시 45분 방송되는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭(연출 김지영 허강석, 작가 이언주)' 369회에는 삼국유사의 영어 번역본을 완성한 네덜란드 한국학자 렘코 브뢰커, AI의 미래를 읽는 뇌과학자 정재승 교수 그리고 배우 김명민이 출연한다.

세계 최초 '삼국유사' 영문 완역본을 펴낸 네덜란드 한국학자 렘코 브뢰커 교수가 '유 퀴즈'에 출격한다. 한국 고전을 연구하고 번역하는 16년 차 한국학 교수인 렘코 브뢰커는 스승과 제자 3세대에 걸쳐 이어진 60여 년의 피땀눈물 가득한 번역 대장정을 들려줄 예정. 약 2,000개의 상세 주석까지 달린 완역본 탄생 비하인드는 물론, 번역 필수템 1호의 정체까지 공개한다. 뿐만 아니라 공식 역사서에는 담지 못한 우리 민족의 다채로운 이야기로 가득한 '삼국유사'만의 매력도 들어볼 수 있다. 특히 렘코 교수는 번역에만 15년 이상이 걸린 뜻밖의 이유를 "K-POP팝 때문"이라고 밝혀 궁금증을 더한다. 앞서 '오뒷세이아'를 번역한 김헌 자기님의 이야기를 듣고 렘코 교수가 부러움을 드러낸 이유도 웃음을 안길 전망. 또한 1995년 연세대 교환학생으로 한국과 인연을 맺은 렘코 교수의 그때 그 시절 하숙집 생활부터 한국어를 배우며 들었던 잊지 못할 한마디까지 웃음을 안길 예정이다. 한국에 푹 빠진 네덜란드 학자 렘코 브뢰커 교수의 이야기를 본 방송에서 모두 만나본다.

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AI가 무섭게 발전하는 시대, '인간은 어떻게 살아야 할까'라는 시대의 질문에 답하는 뇌과학자 정재승 교수가 유재석과 만난다. '유 퀴즈' 첫 출연임에도 유재석은 "이전에 나오신 적 없어요?"라며 낯익다는 반응을 보이고, 알고 보니 정재승 교수는 '유 퀴즈' 최다 간접 출연자였다는 사실이 밝혀져 흥미를 더할 예정이다. 정재승 교수는 AI와 대화하다 서늘함을 느꼈던 경험부터 AI 시대를 바라보는 과학자의 통찰을 전한다. 특히 AI 안경 등 첨단 기기를 활용한 시험장 부정행위 사례가 알려지며 AI 악용 우려가 커지는 가운데, 수능을 앞두고 이에 대한 정재승 교수의 견해에도 관심이 쏠린다. 정재승 교수는 AI 시대에 맞춰 직접 개발한 카이스트 신개념 평가 시스템까지 공개하며 새로운 평가 방식의 가능성을 짚어볼 전망이다.

천체물리학자를 꿈꾸다 뇌과학자의 길을 걷게 된 정재승 교수의 인생 이야기도 들어볼 수 있다. 고교 시절 스티븐 호킹 박사의 첫 내한 강연에서 직접 질문을 던졌던 사연부터 뇌과학에 관심을 갖게 된 계기까지, 과학 대중화에 큰 영향을 미친 선구자 정재승 교수의 과학 인생을 들여다본다. 또한 사랑에 빠진 사람의 뇌는 차원이 다르다는 흥미로운 이야기와 뇌과학자의 시선으로 바라본 '사랑'에 대해서도 들어본다. 박해영 작가의 드라마 '모자무싸(모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다)'에 등장한 감정 워치의 탄생 비화 또한 '유 퀴즈'에서 최초로 공개될 예정이다. 아울러 알파고와 이세돌의 세기의 대국 10주년을 맞아 당시 해설자로서 지켜본 대국의 뒷이야기와 AI가 바꿔놓을 미래까지, 유재석도 사로잡은 정재승 교수의 이야기를 이날 방송에서 만나본다.

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배우 김명민이 데뷔 30년 만에 처음으로 예능 출격에 나선다. '불멸의 이순신' 이순신 장군부터 '하얀거탑'의 장준혁, '베토벤 바이러스'의 강마에까지 매 작품 강렬한 연기로 대중을 사로잡은 김명민은 첫 예능 출연에 "머리털 나고 이런 떨림은 처음"이라며 긴장한 모습으로 웃음을 안긴다. 유재석과는 1972년생 동갑내기이자 서울예대 동문이지만 한 번도 마주친 적 없는 사이로 두 사람의 케미에도 관심이 쏠린다. 김명민은 그동안 예능 출연을 망설였던 이유로 "할 말과 못 할 말을 잘 가리지 못한다"고 밝히며, 자신을 '김명만'이라고 부른 유재석의 발음 실수에 "어렸을 때 별명이 명만이었다"고 재치 있게 받아쳐 폭소를 안긴다. 또한 개봉을 앞둔 박훈정 감독의 피맛 느와르 신작 '슬픈 열대' 비하인드부터 스키복 매장에서 아르바이트를 하다 파출소로 연행된 썰까지 거침없는 입담을 쏟아낸다. 유재석마저 사로잡은 예능 새싹 김명민의 반전 매력이 유쾌한 웃음을 선사할 예정이다.

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'연기 본좌', '명민좌'라는 수식어로 불리며 대중의 사랑을 받아온 김명민의 30년 연기 인생도 들어볼 수 있다. 아내의 임신 당시 태아의 성장 속도가 더디다는 소식에 배우의 길을 포기하고 뉴질랜드 이민을 준비했던 사연, 배우 인생 최대 위기의 순간에 찾아온 '불멸의 이순신' 캐스팅 제안과 대상 수상 비하인드도 몰입을 더한다. 또한 '하얀거탑'의 고(故) 안판석 감독과 같은 고민을 나누며 짜릿함을 느꼈던 일화와 '베토벤 바이러스'의 유행어 '똥덩어리'가 사실 작품 출연을 망설이게 한 대사였다는 반전 비하인드도 공개된다. '내 사랑 내 곁에'에서 루게릭병 환자를 연기하기 위해 20kg을 감량하고, 배역의 본질을 지키기 위해 작은 디테일까지 타협하지 않는 연기 철학도 깊은 울림을 전한다. 나이가 들었다고 실감하는 순간부터 배우로서의 고민과 소신까지, 어디에서도 들어볼 수 없던 김명민의 진솔한 이야기를 본 방송에서 만나볼 수 있다.

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tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 매주 수요일 저녁 8시 45분에 방송된다.

wjlee@sportschosun.com