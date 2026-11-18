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넥슨의 루트슈터 게임 '퍼스트 디센던트'가 신규 계승자와 무기, 기동 작전 등을 추가하며 콘텐츠 확장에 나섰다.

넥슨은 자회사 넥슨게임즈가 개발한 '퍼스트 디센던트'에 신규 계승자 '모네'를 비롯한 다양한 콘텐츠를 업데이트했다고 18일 밝혔다.

신규 계승자 '모네'는 시간을 다루는 전기 속성 캐릭터로, 우산 형태의 장비를 활용하는 것이 특징이다. 스킬 사용 중 구르기를 발동하면 '시간의 잔영'을 남겨 공격을 이어갈 수 있으며, 시간을 되돌리는 스킬을 통해 이전 위치로 이동하면서 스킬 사용 횟수와 재사용 대기시간을 회복할 수 있다. '네겐트로피' 트리거 모듈을 활용하면 연속적인 스킬 공격의 위력도 높일 수 있다.

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신규 초월 무기 '엑스커버 펄사'도 선보였다. 기존 궁극 무기 '엑스커버'를 기반으로 제작된 전기 속성 총기로, 일정 횟수 사격할 때마다 주변 적에게 연속 피해를 주는 '펄스 볼트'와 적중 지점에 지속 피해 영역을 생성하는 '초전하 압축탄' 효과를 갖췄다.

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신규 기동 작전 '헤노시스 성지'는 오랫동안 얼음 속에 묻혀 있던 선각자의 유적을 배경으로 한다. 냉기 거신의 힘을 이용해 강력한 벌거스를 만들려는 진리의 교단에서 갈라져 나온 벌거스 세력을 저지하는 임무다. 플레이할 때마다 미션 진행 방식과 공략 요소가 달라지는 것이 특징이며, 신규 계승자 '모네'의 연구 재료도 획득할 수 있다.

기존 계승자 콘텐츠도 확장했다. 냉기를 다루는 '비에사'의 신규 스토리는 그가 처음으로 추위를 느끼면서 시작된다. '레이븐'과 함께 원인을 추적하는 과정에서 얼티밋 장비 '절대 영도'에 얽힌 비밀도 확인할 수 있다. 스토리를 완료하면 전용 꾸미기 보상인 '선각자의 향로'를 얻는다.

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캐릭터 밸런스와 주요 시스템도 업그레이드했다. '에이잭스'는 총기 강화 효과를 보다 쉽게 획득할 수 있도록 개선했으며, '에시모'는 폭탄의 화력을 높이고 실드 회복 능력을 추가했다. 성장 시스템 '역배열'은 8단계 구조에서 원하는 효과를 선택하고 콘텐츠별 설정을 저장할 수 있도록 개편했다. '그래플링 훅'은 기존 모듈에서 분리해 독립적인 개조 시스템으로 전환했으며, 보조 모듈 슬롯에도 생존과 편의성을 강화하는 모듈을 장착할 수 있도록 변경했다.

업데이트 기념 이벤트도 진행한다. 12월 17일까지 출석 이벤트 '절대영도 의료 지원'을 통해 비에사의 '의료 지원' 스킨 등을 지급한다. 12월 10일까지는 '기사의 한계 돌파 임무'를 진행해 신규 계승자 모네의 획득과 성장을 지원하고, 에너지 활성체와 초월 모듈 선택 상자, 결정화 촉매 등을 제공한다. 비에사의 신규 스토리 공개를 기념한 '되찾은 서리꽃 임무'에서는 메이크업과 부착물 등 커스터마이징 보상도 얻을 수 있다.

이번 업데이트는 신규 계승자와 무기 추가뿐 아니라 기존 캐릭터의 전투 성능 및 성장 시스템까지 함께 손봤다는 점이 특징이다. 신규 콘텐츠를 통한 플레이 동기 부여와 함께 기존 계승자들의 활용도를 높여 장기 서비스의 전투 환경을 개선하려는 의도로 풀이된다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com