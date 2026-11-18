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[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 김병만이 제주에서 운영 중인 사업장을 둘러싼 중단설에 대해 직접 입장을 밝혔다.

김병만은 지난 17일 개인 계정에 장문의 글을 올리고 과거 참여했던 제주 공간과 현재 운영하고 있는 사업장의 차이점을 설명했다. 최근 두 장소를 동일한 사업장으로 오해하는 사례가 이어지자 혼선을 바로잡기 위해 나선 것이다.

먼저 김병만은 제주 조천에 있던 과거 공간은 자신의 소유가 아니라고 밝혔다. 해당 장소와는 2025년 12월을 끝으로 사업 및 운영상 모든 관계를 정리했으며, 현재는 다른 사업자가 운영하고 있다고 설명했다.

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현재 자신이 직접 관리하고 운영하는 곳은 제주 한경면에 위치한 '병만공방'이라고 강조했다. 이곳은 원목을 활용한 생활용품을 직접 제작하고 판매하는 공간으로, 기존에 알려진 장소와는 별개의 사업장이라는 설명이다.

최근 불거진 시설 철거와 사업 중단 의혹에 대해서도 입장을 전했다. 김병만은 시설물과 관련해 민원이 접수된 사실은 인정하면서도, 이로 인해 일부 시설을 정리했을 뿐 전체 사업을 중단한 것은 아니라고 선을 그었다.

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그는 현재 자신의 소유 토지 경계 안에서 공방을 중심으로 시설과 작업 공간을 새롭게 배치하고 있다고 덧붙였다.

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아울러 '병만랜드'에 대해서도 별도로 설명했다. 해당 명칭은 아직 사업을 시작하지 않은 미래 계획에 해당하며, 현재 운영 중인 병만공방과는 다른 개념이라는 것이다. 앞으로 혼란을 방지하기 위해 실제 운영 사업장의 이름은 '병만공방'으로 하겠다는 방침도 밝혔다.

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김병만은 "저는 앞으로도 나무를 통해 새로운 작품을 만들고, 제가 좋아하는 일을 꾸준히 이어가겠습니다"라며 사업을 계속해 나가겠다는 의지를 드러냈다. 이어 "응원해 주세요^^ 감사합니다"라고 덧붙였다.

앞서 김병만은 지난달 21일 "민원이 들어와서 정리 좀 했다"라는 글과 함께 주변 시설물이 정리된 공방 사진을 공개했다. 당시 사진을 접한 일부 누리꾼 사이에서는 사업 자체가 중단된 것이 아니냐는 추측이 제기됐다.

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이번 입장 발표를 통해 김병만은 일부 시설 정비와 사업 폐업은 별개의 문제라는 점을 분명히 했다. 약 한 달 만에 직접 해명에 나선 만큼 향후 병만공방의 운영에도 관심이 모인다.

한편 김병만은 2023년 전처와 이혼했으며, 이후 전처의 딸과 파양 절차도 마무리했다. 2024년 9월에는 비연예인 아내와 결혼식을 올렸으며, 현재 제주에서 공방 사업을 이어가고 있다.

tokkig@sportschosun.com

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다음은 전문

[김병만의 제주 공간에 관한 안내]

안녕하세요. 김병만입니다.

최근 제주에서 제가 참여했던 공간과 현재 운영 중인 병만공방에 대해 혼동하시는 분들이 있어 정확한 사실을 알려드립니다.

제주 조천의 과거 공간은 제 소유가 아니었으며, 저는 2025년 12월을 끝으로 해당 공간과의 모든 사업 및 운영 관계를 종료했습니다. 현재는 다른 사업자가 운영하고 있습니다.

현재 제가 직접 운영하는 사업장은 제주 한경면의 병만공방입니다.

병만공방은 원목 생활용품을 제작하고 판매하는 공간입니다.

시설물 관련 민원이 있었던 것은 사실이며, 이에 따라 일부 시설을 정리했습니다. 하지만 모든 시설을 철거하거나 사업을 중단한 것은 아닙니다.

현재는 제 소유 토지의 경계 안에서 공방을 중심으로 시설과 작업 공간을 재배치하고 있습니다.

또한 '병만랜드'는 아직 사업을 시작하지 않은 저의 미래 구상으로, 현재 운영 중인 병만공방과는 구분됩니다.

앞으로 혼동을 줄이기 위해 현재 사업장의 명칭을 '병만공방'으로 통일하겠습니다.

저는 앞으로도 나무를 통해 새로운 작품을 만들고, 제가 좋아하는 일을 꾸준히 이어가겠습니다.

응원해 주세요^^ 감사합니다.