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컴투스가 MMORPG '제우스: 오만의 신'의 신규 지역과 성장 시스템을 추가하며 콘텐츠 확장에 나섰다.

컴투스는 에이버튼이 개발하고 자사가 퍼블리싱하는 '제우스: 오만의 신'에 신규 지역 '얼어붙은 테베'와 성장 시스템 '서사시' 등을 추가하는 업데이트를 실시했다고 18일 밝혔다.

'얼어붙은 테베'는 휘페리온이 대지의 온기를 빼앗고 판도라의 저주가 퍼지면서 혹한에 휩싸인 지역이다. 자하브에서 특정 퀘스트를 완료하면 진입할 수 있으며, 현재 게임 내 최상위 사냥 필드로 설정됐다. 이용자들에게 한층 높은 성장 목표와 새로운 도전 과제를 제시한다.

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신규 지역에는 재와 눈으로 뒤덮인 '키타이론 언덕'을 비롯해 '눈내린 목초지', 고대의 지식과 기록을 간직한 '잊혀진 서고' 등이 마련됐다. 각 사냥터에는 기존보다 강력한 적들이 등장하며, '할케오스'와 '라이라프스' 등 신규 보스도 추가돼 공략의 재미를 더한다.

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신규 퀘스트를 통해 그리스 신화에 기반한 이야기도 확장된다. 이용자는 헤르메스와 함께 테베에 퍼진 재앙의 흔적을 추적하고, 힘을 잃은 태양신 아폴론을 도와 사라진 온기를 되찾는 여정을 진행한다. 이 과정에서 그림자 결사단과 고르곤 군단의 위협에 맞서는 한편, 혹한 속에서 살아가는 주민들의 이야기도 만나볼 수 있다.

계정 내 모든 캐릭터의 능력치를 함께 높일 수 있는 성장 시스템 '서사시'도 선보였다. 각 페이지에 배치된 12개의 현을 연주해 능력치를 부여하는 방식으로, 고급 등급 이상의 경우 현 개수에 따라 추가 능력치를 얻을 수 있다. 이미 완성한 세트의 효과를 유지하면서 새로운 구성을 시도하거나 교체할 수 있어 캐릭터 육성의 선택지도 넓어졌다.

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이밖에 겨울 분위기를 담은 신규 의상과 탈것을 추가해 캐릭터 꾸미기 콘텐츠도 보강했다. '제우스: 오만의 신'은 그리스 신화를 재해석한 세계관을 바탕으로 8개 클래스를 비롯해 다양한 경쟁 및 성장 콘텐츠를 제공하는 MMORPG다. 이번 업데이트는 최상위 사냥터와 계정 단위 성장 시스템을 함께 추가해 고레벨 이용자의 성장 동기를 강화하는 데 초점을 맞췄다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com