사진=쇼박스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 구교환(44)이 "이옥섭 감독과 결혼, 이렇게 많은 관심을 받을지 몰랐다"고 말했다.

미스터리 스릴러 영화 '폭설'(홍의정·박선우 감독, 루이스픽쳐스 제작)에서 폭설을 뚫고 갑수를 찾아온 후임 역무원 현택을 연기한 구교환. 그가 18일 오전 서울 종로구 삼청동에서 스포츠조선과 만나 연인 이옥섭 감독과 깜짝 결혼을 발표한 과정을 털어놨다. 구교혼과 이옥섭 감독은 지난 2013년부터 교제를 시작해 약 9년간의 열애 끝에 2022년 혼인신고를 했고 올해 그 사실이 뒤늦게 알려져 많은 관심을 받았다.

구교환은 "사실 내겐 자연스러운 개인사였다. 이렇게 결혼이 많은 관심을 받을지 몰랐다. 소식이 알려지고 나서 주변에서 축하를 많이 받았다. 그동안은 우리가 워낙 자연스럽게 잘 지냈기 때문에 다들 우리 결혼에 관심이 없었는데, 갑자기 결혼 소식이 들려서 놀란 것도 있는 것 같다. 보통 우리 두 사람에게 '둘이서 어떤 작업 준비하느냐' '아이디어는 어떻게 나누냐' 정도의 궁금증을 가질 뿐이지 결혼을 언제하는지에 대한 궁금증은 없더라"고 웃었다.

Advertisement

'폭설'은 폭설로 고립된 시골 기차역, 퇴직을 앞둔 역장과 새로 온 후임 앞에 의문의 시신이 발견되며 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 김윤석, 구교환, 박수영, 노윤서가 출연했고 '소리도 없이'의 홍의정 감독과 박선우 감독이 메가폰을 잡았다. 오늘(18일) 개봉했다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com