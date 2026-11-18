사진=쇼박스

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 구교환(44)이 "다작하는 이유는 연기를 사랑하는 마음 때문이다"고 말했다.

구교환이 18일 오전 스포츠조선과 인터뷰에서 미스터리 스릴러 영화 '폭설'(홍의정·박선우 감독, 루이스픽쳐스 제작)에 대한 비하인드 에피소드를 밝혔다.

'폭설'은 폭설로 고립된 시골 기차역, 퇴직을 앞둔 역장과 새로 온 후임 앞에 의문의 시신이 발견되며 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 구교환은 극 중 폭설을 뚫고 갑수를 찾아온 후임 역무원 현택을 연기했다.

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구교환은 올해 영화 '만약에 우리'(김도영 감독) '군체'(연상호 감독) '부활남: 더 레더'(백종열 감독), JTBC 드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'(박해영 극본, 차영훈 연출)에 '폭설'까지 무려 5편으로 팬들을 찾았다. 이에 "거의 걸그룹인 것 같다. 분기마다 티저를 만들어야 했나 싶기도 했다. 사실 너무 운이 좋은 케이스라고 생각한다. 배우가 작품을 많이 하더라도 개봉과 공개 시점은 알 수 없다. 내 작업을 나대로 하고 있었는데 관객들에게도 여러 이미지를 보여줄 수 있었고 그 덕에 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블록' 출연도 할 수 있었다. 올해엔 내가 의도한 것도 아닌데 너무 좋은 시간이었다"고 곱씹었다.

이어 "요즘 진짜 행복하다. 예를 들어 자영업자라고 하면 계속 손님이 가게에 와주는 것 아니냐. 그게 내가 계속 작품 활동을 하는 이유인 것 같다. 지금 나는 연기가 정말 재미있다. 심지어 직업인데 재미까지 있고 도파민이 도는데 얼마나 행복한 일인가. 사람들이 나를 좋아해주는데 어떻게 ?m출 수 있나. 물론 주변에서 너무 많은 작품을 해서 걱정하는 사람도 있는데, 근로 시간 잘 지키고 있고 내 시간과 여유를 가지면서 삶을 잘 이어가고 있다"고 덧붙였다.

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'폭설'은 김윤석, 구교환, 박수영, 노윤서가 출연했고 '소리도 없이'의 홍의정 감독과 박선우 감독이 메가폰을 잡았다. 오늘(18일) 개봉했다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com