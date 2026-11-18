사진=쇼박스

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 구교환(44)이 "김윤석 선배가 '폭설'을 선택한 가장 큰 이유였다"고 말했다.

구교환이 18일 오전 미스터리 스릴러 영화 '폭설'(홍의정·박선우 감독, 루이스픽쳐스 제작) 인터뷰에서 폭설을 뚫고 갑수를 찾아온 후임 역무원 현택을 연기하는 과정에서 호흡을 맞춘, 한평생 설오역을 지켜온 역장 갑수 역의 김윤석과 호흡을 밝혔다. 두 사람은 2021년 개봉한 '모가디슈'(류승완 감독) 이후 5년 만에 재회해 화제를 모았다.

구교환은 "김윤석 선배는 너무 좋아서 뭐부터 말해야 할지 모를 정도다. 내가 이 영화를 참여하게 된 가장 큰 요소이고 이유이기도 하다. 윤석 선배 때문에 이 영화를 선택했다"고 애정을 쏟았다.

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그는 "러닝타임 내내 현택과 갑수 두 사람이 함께 연기하지 않나? 그 시간을 구교환도 윤석 선배와 함께 지낸다. 윤석 선배는 존경하는 배우이기도 하지만 관객으로서 내가 좋아하는 감독이기도 하다. 가까이서 겪어보고 싶었는데 이번 '폭설'에서 내가 온전히 윤석 선배를 독식해서 더 좋았다. 윤석 선배와 함께 촬영 끝나고 맛있는 것도 먹었다. 내겐 그렇게 좋은 연기캠프가 없지 않나? 어릴 때 여름 성경학교에 가면 너무 좋지 않나? 지금의 나에겐 그 연장선의 겨울 연기캠프였다"며 "나를 피터팬이라고 이야기 했줬는데, 윤석 선배는 엄청 로맨틱하고 높은 차원의 유머를 가진 팅커벨이다"고 설명했다.

'폭설'은 폭설로 고립된 시골 기차역, 퇴직을 앞둔 역장과 새로 온 후임 앞에 의문의 시신이 발견되며 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 김윤석, 구교환, 박수영, 노윤서가 출연했고 '소리도 없이'의 홍의정 감독과 박선우 감독이 메가폰을 잡았다. 오늘(18일) 개봉했다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com