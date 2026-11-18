사진=쇼박스

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[스포츠조선 조지영 기자] 직업 만족도 최상의 행복한 배우 구교환(44)이 올해 다섯 번째 작품으로 관객의 심장을 저격했다.

미스터리 스릴러 영화 '폭설'(홍의정·박선우 감독, 루이스픽쳐스 제작)에서 폭설을 뚫고 갑수(김윤석)를 찾아온 후임 역무원 현택을 연기한 구교환. 그가 18일 오전 서울 종로구 삼청동에서 스포츠조선과 '폭설'의 출연 계기부터 작품에 쏟은 노력을 전했다.

'폭설'은 폭설로 고립된 시골 기차역, 퇴직을 앞둔 역장과 새로 온 후임 앞에 의문의 시신이 발견되며 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 외부와 단절된 공간에서 생존을 위해 버텨야 하는 두 인물의 미묘하게 변화하는 관계에 초점을 맞춘 영화인 '폭설'은 익숙한 스릴러의 문법을 따르기보다 극한 상황에 놓인 인물들의 모습에서 긴장과 유머를 끌어내 호평을 얻었다.

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특히 매 작품 독보적인 개성과 연기로 자신만의 캐릭터를 구축해 온 구교환은 '폭설'에서 밝고 천진하면서도 어딘가 예측하기 어려운 현택의 매력을 자신만의 목소리와 스타일, 특유의 리듬감으로 풀어내 눈길을 끈다. 현택의 천진한 얼굴 뒤에 감춰진 낯선 면모부터 예측할 수 없는 감정의 변화까지 표현한 구교환은 2021년 개봉한 '모가디슈'(류승완 감독) 이후 5년 만에 호흡을 맞춘 김윤석과 기묘한 케미스트리를 펼치며 '폭설'의 전반을 이끌었다.

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이날 구교환은 오늘(18일) 개봉하는 '폭설'로 관객과 만나는 소감에 대해 "얼떨떨하고 너무 좋다. 이 작품은 무엇보다 자신있다. 정말 시간이 순삭되는 영화다. 흥행에 대한 부담감이 없다면 거짓말이겠지만, '폭설'에 담긴 연기 축제와 파티를 즐겨줬으면 좋겠다. 관객에게 초대장을 보내는 마음이다"고 말문을 열었다.

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그는 "이 영화의 장점은 밀폐된 공간에서 두 배우가 펼치는 서살고 생각했다. 두 주인공의 대화를 통해 관객들은 여러 정보를 받게 되는데, 관객이 갑수와 현택 중 누구의 말을 믿어야 하는지 궁금해하는 그 쫄깃함이 있다. 그 자체가 이 영화의 스케일이라고 생각했다. 관객의 상상력만으로 엄청 뻗어날 수 있고 그러한 이유로 한도가 없는 영화라고 느꼈다. 이 영화를 가장 즐길 수 있는 포인트고, 배경은 차갑지만 우리 모두 뜨거운 연기를 했던 작품이었다"고 자신감을 드러냈다.

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올해 영화 '만약에 우리'(김도영 감독) '군체'(연상호 감독) '부활남: 더 레더'(백종열 감독), JTBC 드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'(박해영 극본, 차영훈 연출)에 '폭설'까지 무려 5편으로 팬들을 찾았다. 이에 "거의 걸그룹인 것 같다. 분기마다 티저를 만들어야 했나 싶기도 했다. 사실 너무 운이 좋은 케이스라고 생각한다. 배우가 작품을 많이 하더라도 개봉과 공개 시점은 알 수 없다. 내 작업을 나대로 하고 있었는데 관객들에게도 여러 이미지를 보여줄 수 있었고 그 덕에 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블록' 출연도 할 수 있었다. 올해엔 내가 의도한 것도 아닌데 너무 좋은 시간이었다"고 곱씹었다.

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그는 "첫 영화를 찍는 순간부터 지금까지 모든 게 내가 빠져서 작업했던 시간이다. 딱히 독립영화와 상업영화를 분리해 두진 않는다. 그래서 지금 너무 행복하다. 직업 만족도 '와따'다. 물론 개인의 삶도 중요하다. 관객에게 내 캐릭터를 잘 소개하고 싶은 마음도 있지만 프레임 밖에 있는 나도 많이 아껴줘야겠다는 생각을 하고 있다. 작품 활동에만 모든 것을 쏟는 것도 좋겠지만 내 삶도 정말 중요하니까 내 안을 잘 들여다보려고 한다. 구교환이 구교환을 사랑해주는 방법은 맛있는 밥을 대접하고 평안, 안온하게 있는 시간을 선물한다"고 너스레를 떨었다.

이어 "요즘 진짜 행복하다. 예를 들어 자영업자라고 하면 계속 손님이 가게에 와주는 것 아니냐. 그게 내가 계속 작품 활동을 하는 이유인 것 같다. 지금 나는 연기가 정말 재미있다. 심지어 직업인데 재미까지 있고 도파민이 도는데 얼마나 행복한 일인가. 사람들이 나를 좋아해주는데 어떻게 ?m출 수 있나. 물론 주변에서 너무 많은 작품을 해서 걱정하는 사람도 있는데, 근로 시간 잘 지키고 있고 내 시간과 여유를 가지면서 삶을 잘 이어가고 있다"고 덧붙였다.

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김윤석과 두 번째 만남에 대해서도 언급했다. 구교환은 "김윤석 선배는 너무 좋아서 뭐부터 말해야 할지 모를 정도다. 내가 이 영화를 참여하게 된 가장 큰 요소이고 이유이기도 하다. 윤석 선배 때문에 이 영화를 선택했다"며 "러닝타임 내내 현택과 갑수 두 사람이 함께 연기하지 않나? 그 시간을 구교환도 윤석 선배와 함께 지낸다. 윤석 선배는 존경하는 배우이기도 하지만 관객으로서 내가 좋아하는 감독이기도 하다. 가까이서 겪어보고 싶었는데 이번 '폭설'에서 내가 온전히 윤석 선배를 독식해서 더 좋았다. 윤석 선배와 함께 촬영 끝나고 맛있는 것도 먹었다. 내겐 그렇게 좋은 연기캠프가 없지 않나? 어릴 때 여름 성경학교에 가면 너무 좋지 않나? 지금의 나에겐 그 연장선의 겨울 연기캠프였다"며 "나를 피터팬이라고 이야기 했줬는데, 윤석 선배는 엄청 로맨틱하고 높은 차원의 유머를 가진 팅커벨이다"고 애정을 쏟았다.

최근 팬들을 깜짝 놀라게 한 연인 이옥섭 감독과 결혼 소식에 대해서는 조심스러운 모습을 보이기도 했다. 구교혼과 이옥섭 감독은 지난 2013년부터 교제를 시작해 약 9년간의 열애 끝에 2022년 혼인신고를 했고 4년 뒤인 올해 그 사실이 뒤늦게 알려져 많은 관심을 받았다.

구교환은 "사실 내겐 자연스러운 개인사였다. 이렇게 결혼이 많은 관심을 받을지 몰랐다. 소식이 알려지고 나서 주변에서 축하를 많이 받았다. 그동안은 우리가 워낙 자연스럽게 잘 지냈기 때문에 다들 우리 결혼에 관심이 없었는데, 갑자기 결혼 소식이 들려서 놀란 것도 있는 것 같다. 보통 우리 두 사람에게 '둘이서 어떤 작업 준비하느냐' '아이디어는 어떻게 나누냐' 정도의 궁금증을 가질 뿐이지 결혼을 언제 하는지 궁금증은 없더라"고 머쓱하게 웃었다.

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오는 25일 개최되는 제47회 청룡영화상에서 '군체'로 남우조연상, '만약에 우리'로 남우주연상에 동시 노미네이트된 소감도 전했다. 구교환은 "상은 받으면 좋지만 욕심까지는 안 내려고 한다. 그 축제에 배우들과 함께 앉아 있을 수 있다는 것 만으로 기쁘고 영광이다. 축제에 참여한다는 기쁜 마음에 상까지 받으면 덤일 것 같다. 특히 올해엔 받아야 할 분들이 너무 많더라. 나도 이분들과 같은 위치에서 경쟁을 펼칠 수 있는 것만으로 감사하게 생각한다. 그런데 인기스타상은 너무 받고 싶다. 인기스타상은 연기로 인기를 얻는 것이지 않나? 나에겐 있을 수 없는 일이라고 생각했고 2021년, 2024년 두 번의 인기스타상을 받았을 때도 스스로도 '말도 안돼!'라고 생각했다. 연기로 인기를 얻을 수 있는 것은 정말 신기한 일이다. 그래서 꼭 다시 받고 싶다"고 고백했다.

마지막으로 구교환은 "나는 아티스트가 아니다. 만능 엔터테인먼트, 그것도 거창하다. 그냥 막 엔터테인먼트다. 내가 영화를 정말 좋아하는 사람인데, 영화 아니면 안 되는 사람도 아니다. OTT, 채널 드라마도 하고 싶다. 이야기를 사랑하는 사람이지 예술을 해야겠다 고집하는 배우도 아니어서 앞으로도 다양한 작품에서 관객을 만나고 싶다"고 바람을 전했다.

'폭설'은 김윤석, 구교환, 박수영, 노윤서가 출연했고 '소리도 없이'의 홍의정 감독과 박선우 감독이 메가폰을 잡았다. 오늘(18일) 개봉했다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com